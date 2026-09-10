Luz verde a una obra clave para la movilidad en Tenerife: el Gobierno de Canarias adjudica el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte por 58,1 millones de euros

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha formalizado la adjudicación definitiva de las obras para la construcción del tercer carril de la autopista del Norte (TF-5) en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos), en sentido descendente hacia Santa Cruz de Tenerife. La actuación ha sido asignada a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe final de 58.182.981,26 euros (IGIC incluido). Esta adjudicación representa un importante ahorro de más de 8,2 millones de euros sobre el presupuesto base de licitación, fijado inicialmente en 66,4 millones de euros, garantizando en todo momento los pliegos exigidos de seguridad y calidad técnica.

La ejecución de este proyecto estratégico permitirá ampliar la calzada de dos a tres carriles en uno de los puntos con mayor densidad circulatoria de la red viaria de Tenerife, incrementando de forma notable la capacidad de absorción de la autopista y mejorando la fluidez de las decenas de miles de conductores que transitan a diario por esta arteria.

Remodelación de enlaces y nuevo acceso directo al Aeropuerto del Norte

Además de la ampliación del firme en el tronco principal de la TF-5, el plan contempla una reestructuración integral de la nudos viarios de Guamasa y San Lázaro, combinada con la edificación de una nueva conexión directa con el aeropuerto de Tenerife Norte. Esta infraestructura permitirá segregar los tráficos con destino a la terminal aeroportuaria de aquellos que continúan ruta hacia el área metropolitana de La Laguna y Santa Cruz.

Con el diseño actual, todos los vehículos procedentes del Norte con destino al aeropuerto se ven obligados a continuar hasta el enlace de San Lázaro para realizar el cambio de sentido o el acceso a la terminal, saturando ese tramo de la autopista. La nueva configuración creará un paso directo para los coches que vienen desde la zona norte, permitiéndoles ingresar de forma inmediata al recinto aeroportuario. Esta reorganización eliminará el cuello de botella histórico del tramo descendente, reducirá los tiempos de retención y optimizará la seguridad vial en todo el sector de Tacoronte y La Laguna.