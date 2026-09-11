La Ley de Propiedad Horizontal lo establece: no puedes modificar libremente tu terraza o balcón aunque sea de uso privado y necesitarás el permiso de la comunidad

Los propietarios que cuentan con un balcón o una terraza en su vivienda tienen un pequeño espacio exterior que permite desconectar del interior de la casa y disfrutar del aire libre. Por ello, muchos optan por poner sillas, mesas, plantas u otros elementos decorativos para convertirlo en una zona más cómoda y agradable. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece límites sobre el uso a la transformación de estos espacios para garantizar la convivencia y proteger los elementos comunes del edificio.

Tener el uso exclusivo de una terraza o un balcón no significa que el propietario pueda modificarlo sin tener en cuenta al resto del edificio. En muchas comunidades, partes como el suelo, la estructura, la fachada o las barandillas forman parte de los elementos comunes, aunque únicamente uno de los vecinos disfrute de ese espacio.

Una persona mayor en el balcón de su vivienda / AXEL ALVAREZ

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal permite realizar cambios dentro de la vivienda siempre que "no se altere la seguridad, la estructura o el aspecto exterior del edificio, ni se perjudiquen los derechos de otros propietarios". Además, las obras deben comunicarse previamente a quien represente a la comunidad.

Un cerramiento o una pérgola no se pueden poner por cuenta propia

El problema aparece cuando la actuación deja de ser simplemente decorativa y cambia el aspecto exterior o afecta a partes comunes. Aquí se encuentran obras como instalar un cerramiento de cristal, colocar un techo fijo, cambiar una barandilla o anclar una estructura al suelo.

Con carácter general, los propietarios que quieran hacerlo necesitarán una mayoría de tres quintas partes de los votos del resto de vecinos cuando entran en el supuesto previsto por la norma.

Además, también hay que tener cuidado con algo tan sencillo como hacer agujeros. Perforar el suelo para colocar una estructura, una jardinera o un soporte puede dañar la impermeabilización y provocar filtraciones en una vivienda situada debajo. En ese caso, además del problema con la comunidad, el propietario podría tener que afrontar los daños que haya causado.

Qué puedes colocar sin pedir autorización

La diferencia suele estar en si se trata de un elemento móvil que no modifica el edificio. Una mesa, unas sillas, una sombrilla o unas plantas en macetas pueden utilizarse normalmente sin convertir la terraza en una nueva construcción, siempre que su colocación no cause daños ni incumpla las normas de la comunidad.

También se puede colocar césped artificial o una tarima que simplemente se apoye sobre el pavimento cuando no se altera el suelo ni se bloquean los desagües. Los detalles pueden depender del título constitutivo, los estatutos y las reglas de cada edificio.

Por eso, antes de modificar una terraza o un balcón, la regla más segura es sencilla. Si necesitas taladrar, fijar una estructura, cambiar un elemento exterior o cerrar el espacio, consulta primero a la comunidad y al Ayuntamiento. Una obra que parece pequeña puede afectar a partes que legalmente pertenecen a todos los propietarios.