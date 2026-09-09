Llega la fiesta más divertida para despedir el verano: Santa Cruz de Tenerife celebra el Mojitos Vacilón Fest con una programación para todos los públicos

Gastronomía, baile y buena música serán los ingredientes para despedir el verano este sábado, 12 de septiembre, en Santa Cruz de Tenerife. Y será gracias al nuevo evento capitalino que viene con ganas de triunfar y hacérnoslo pasar muy bien: Mojitos Vacilón Fest.

La cita será en la Alameda del Duque de Santa Elena, en pleno corazón capitalino, lugar que se convertirá, entre las 12:00 y las 23:00 horas, en un gran punto de encuentro que servirá como despedida del verano en la capital chicharrera.

Una jornada en la que la fiesta y el buen rollo estarán garantizados. Y, además, será una oportunidad para reivindicar los vínculos históricos que unen a Canarias con Cuba.

Programación

Música, gastronomía, comercio y actividades al aire libre son algunas de las opciones de las que se podrán disfrutar este sábado en Santa Cruz. En concreto, el programa de actos incluye:

12:10 horas - Barre con Aradance

12:30 horas - Taller y exhibición de baile infantil con Aradance

13:00 horas - Vidance con Aradance

16:30 horas - Música en vivo con Calle Obispo

18:00 horas - Vacilón con El Caracol

Zona gastronómica

Por su parte, en la zona gastronómica estarán presentes:

Manglar Restaurante

Caña y Ron

Americo Truck

Ceviboom, Cevichería peruana

Punt. en Boca

Doggy's, Perritos sibaritas

Lucky Helado

Zona maket

Y también será una buena oportunidad para apoyar el comercio local y realizar algunas compras, gracias a la zona market, en la que estarán presentes:

Alpargatas El Toscal

Palo Santo

Sal y Lava, moda y complementos

Musgo Natural Deco

AMA Essentials

Epiphany

Presentación del evento

La cita, que fue presentada este miércoles, contó con el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Javier Caraballero, quien señaló que “Mojitos Vacilón Fest viene a ampliar y diversificar la oferta de ocio y entretenimiento de Santa Cruz con una propuesta diferente, pensada para disfrutar de la música, el baile y la gastronomía en pleno corazón de la ciudad”.

Por su parte, la concejala del Distrito Centro, Purificación Dávila, destacó que “para el Distrito Centro es una satisfacción acoger una iniciativa como la primera edición del Mojitos Vacilón Fest, que convierte la Alameda del Duque de Santa Elena en un espacio de encuentro, convivencia y disfrute para la ciudadanía”.

Por último, Carlos Sabina, vicepresidente de FAUCA, aclaró que “la asociación es especialmente importante para que Mojitos Vacilón Fest no solo sea una cita cultural y de ocio, sino también una oportunidad para el tejido comercial de Santa Cruz. La incorporación de un espacio específico para los comercios de la Zona Centro permite que miles de personas que vienen a disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente conozcan también la oferta de nuestros establecimientos”.

“Este tipo de eventos -añadió- demuestra que cultura, ocio y comercio pueden ir de la mano. Llevar actividad al centro, generar afluencia de público y dar visibilidad directa a nuestros negocios contribuye a dinamizar la zona y a fortalecer la economía local. El comercio es parte de la vida de la ciudad y queremos que también sea protagonista de sus grandes eventos”.

Presentación del Mojitos Vacilon Fest / E. D.

Paula Concepción, representante de VA Producciones, señaló que “es un placer presentar hoy el Mojitos Vacilón Fest, un evento que nace con una idea muy sencilla: traer el espíritu de la playa al corazón de Santa Cruz, despedir el verano de una manera diferente, disfrutando de la música, del buen ambiente y, sobre todo, compartiendo, en ese ambiente relajado, alegre y desenfadado del verano, pero trasladado a la ciudad y convertido en una jornada para disfrutar con amigos, en pareja o en familia”.

Una cita marcada en el calendario

Mojitos Vacilón Fest pretende recuperar el espacio público como lugar de encuentro y convivencia, acercando a la ciudadanía una propuesta de ocio cultural al aire libre, inclusiva, familiar, con una especial zona infantil. y accesible. Al mismo tiempo, aspira a convertirse en una cita anual dentro del calendario cultural y de ocio de Santa Cruz de Tenerife.

La organización prevé una asistencia de entre 3.500 y 5.000 personas, una cifra que contribuirá a dinamizar también sectores vinculados a la hostelería, el transporte y los servicios. El evento generará además actividad y empleo temporal relacionado con el montaje, la seguridad, la limpieza, los servicios técnicos y la animación, además de favorecer la contratación de artistas y proveedores locales.

Mojitos Vacilón Fest se plantea como una celebración de final de verano que pretende acercar a la capital tinerfeña parte del espíritu de la playa y del Caribe, utilizando la música, la gastronomía y la cultura como herramientas de encuentro.