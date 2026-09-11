El mapa y la realidad

Hace ya unos años, un profesor inauguró su asignatura con una pregunta: ¿en términos generales, la gente es buena o mala? La materia se llamaba Prácticas de Investigación y creo que a la mayoría nos costó entender qué tenía que ver ese debate acerca de la naturaleza del ser humano con los estudios en los que nos habíamos matriculado. Hubo respuestas para todos los gustos. Que hay más personas buenas que malas. Que las malas son más abundantes. Que la mayoría de la gente no es ni una cosa ni la otra. Con el tiempo entendí que, en realidad, aquella pregunta era una buena manera de empezar una asignatura de un máster de Relaciones Internacionales. Medir nuestro grado de confianza en los demás era una forma de aproximarnos a cómo funcionaba la cooperación entre países y de preguntarnos qué nos lleva a confiar en el otro, qué ocurre cuando dejamos de hacerlo y hasta dónde estamos dispuestos a colaborar cuando no sabemos si la otra parte hará lo mismo.

Ese mismo curso, otro profesor, que impartía la asignatura sobre África, nos repartió el primer día un mapa político del continente en blanco y nos pidió que lo rellenáramos con los países que éramos capaces de identificar. Aunque todos los que estábamos allí aspirábamos a conocer cómo funcionaba el mundo, lo cierto es que apenas fuimos capaces de cumplir con la tarea que nos pidió.

He regresado a aquellas tardes al saber que la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución no vinculante que busca que gobiernos y organizaciones internacionales y educativas dejen de usar el mapamundi por el que actualmente nos guiamos y opten por otros que reflejen mejor el tamaño de África en comparación con el resto del mundo. La iniciativa, liderada por Togo, se adoptó con 164 apoyos y seis abstenciones. Solo un país, Estados Unidos, votó en contra.

Si esta resolución termina siendo efectiva, la realidad física no cambiará, pero sí la percepción que tenemos de ella. Los mapas representan territorios, pero cualquier representación implica elegir una forma de mostrarlos y, por tanto, una manera de mirarlos. Ajustar la cartografía no transforma África -no saca a millones de personas de la pobreza, no evita que se jueguen la vida en el Atlántico a bordo de embarcaciones precarias-, pero sí puede cambiar nuestra perspectiva sobre ella, que es el primer paso para cambiar la forma en que nos relacionamos con esa realidad.

Supongo que aquel profesor que nos pidió una valoración a brocha gorda del ser humano y aquel otro que puso en evidencia nuestro desconocimiento de África buscaban algo parecido: obligarnos a mirarnos a nosotros mismos y a analizar desde dónde pensamos el mundo. Igual que un mapa no es un territorio, las buenas o malas experiencias con las personas tampoco nos dan la razón acerca de si el ser humano es bueno o malo. Nos acercan más a nuestros prejuicios, a nuestras elecciones o a las casualidades que han moldeado nuestras vidas.

Para tomar perspectiva, a veces hace falta que alguien nos plantee las preguntas adecuadas o que nos coloque en otro lugar desde el que mirar. Y tengo la sensación de que lo que más nos falta hoy es que alguien nos mueva el suelo que pisamos para que seamos capaces de ver los ángulos muertos. Yo no sé qué pienso de muchas cosas -ni siquiera sé si sigo pensando lo mismo del ser humano que entonces-, pero no quiero renunciar a saber desde dónde estoy mirando cuando pienso en ellas.