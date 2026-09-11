"Escapadas de fin de semana" para atraer visitantes de otras Islas, entre las acciones que prepara Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía

La elección de Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía incluye la ejecución, a lo largo de 2027, de un total de 137 acciones, entre las que la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, destaca la denominada Sabores Canarios. Ésta consiste en la puesta en marcha de un programa anual de "escapadas de fin de semana" diseñado para atraer visitantes de otras Islas del archipiélago.

Pérez explica que este programa se llevará a cabo con la colaboración de la asociación hotelera, aerolíneas, navieras y agencias de viajes. Comenta que dichas escapadas combinarán el alojamiento en la capital chicharrera con experiencias gastronómicas, culturales y de ocio.

Asimismo, entre las acciones que prepara Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía se encuentra la celebración de una Muestra Tricontinental de Gastronomía. El objetivo de este encuentro culinario será poner en valor la posición estratégica de Santa Cruz de Tenerife como punto de conexión entre Europa, África y América a través de la gastronomía, según lo apunta la edil de Comercio, Turismo y Empleo.

"En colaboración con embajadas, consulados y comunidades residentes, la iniciativa reunirá a países invitados como Colombia, Perú, Italia y Venezuela, entre otros", manifiesta Pérez. Éstos ofrecerán una selección de sus platos más representativos mediante restaurantes colaboradores. La programación de la muestra se completará con actividades divulgativas, "promoviendo el intercambio cultural y el conocimiento de las distintas tradiciones gastronómicas".

La también portavoz del PP comenta que otra de las acciones consistirá en la presentación pública, durante la Feria del Libro, del recetario con el que Santa Cruz de Tenerife presentó su candidatura al galardón de Capital Española de la Gastronomía de 2027. Este recetario recoge una treintena de recetas representativas de la cocina de Santa Cruz y Canarias, interpretadas por cocineros locales.

Asimismo, entre las más de cien acciones previstas se incluye la denominada Cocinas Cruzadas: un viaje gastronómico por las ocho Islas Canarias, "Se trata de un programa de intercambio que fomentará la colaboración entre cocineros del Club de Productos Degusta Santa Cruz y establecimientos del resto de las Islas, compartiendo técnicas, recetas y menús especiales en las salas de la capital", anuncia Carmen Pérez.

La Sociedad de Desarrollo presentará un recetario con una treintena de recetas representativas del municipio

Ésta recuerda que Santa Cruz de Tenerife ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2027, convirtiéndose así en la primera ciudad de Canarias que consigue este título. El premio Capital Española de la Gastronomía (CEG), creado en 2012 y que se entrega cada año durante el transcurso de Fitur (Feria Internacional de Turismo), en Madrid, es un reconocimiento que se otorga a la ciudad española que más destaque en la promoción, defensa y difusión de su patrimonio culinario y gastronómico como un atractivo turístico principal. En 2026 consiguió el título Jerez de la Frontera; en 2025, Alicante, y en 2024, Oviedo. Y ahora ha sido Santa Cruz de Tenerife la ciudad que lo ha logrado.

Según las bases de este galardón, la ciudad ganadora debe organizar durante todo un año eventos, galas y festivales culinarios, así como actividades atractivas para la ciudadanía, talleres, concursos, campañas, foros y rutas de tapas, con el objetivo de promocionar la cultura gastronómica. Precisamente, el jurado ha destacado que la candidatura de Santa Cruz de Tenerife ha elaborado un atractivo programa de actividades para 2027, el cual "destaca por su variedad, innovación y creatividad".

En concreto, el jurado está formado por periodistas gastronómicos y turísticos, FIJET España, profesionales de Hostelería de España y representantes institucionales de la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Agricultura y Alimentación, de Instituto de Calidad Turística, de la Mesa del Turismo, de la Asociación de Agencias de Viajes, de Eurotoques (organización que agrupa a los chefs españoles) y de Saborea España, entre otros.

Conseguir este reconocimiento supone para Santa Cruz de Tenerife, según comenta Carmen Pérez, un importante impulso económico y turismo para el municipio. Asegura que lo colocará en el epicentro del panorama nacional gastronómico.