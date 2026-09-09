Primer concierto de L4S KU4TRO, las antiguas voces de Nueva Línea, en Canarias
Las jóvenes compartirán escenario con Elvis Crespo
La primera actuación del grupo L4S KU4TRO -antiguas cantantes de Nueva Línea- en Canarias ya está programada. Será el próximo domingo, 27 de septiembre, en Tazacorte (La Palma), en el marco de la Tazacorte Last Paradise (TLP) Music. Una cita que se convertirá en su presentación formal en Canarias, después de actuar junto al artista Quevedo en los Premios Juventud.
La agrupación formada por Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera acompañarán esa noche a Elvis Crespo, cabeza de cartel del festival. Un evento en el que también participarán la Tropicana’s Orquesta.
Nueva formación
L4S KU4TRO nació hace apenas unas semanas, después de que Alicia, Sofía, Raquel y Mayte abandonaron Nueva Línea en pleno verano.
El pasado 3 de septiembre desvelaron en redes sociales el nombre de su nuevo proyecto como agrupación independiente y, ese mismo día, protagonizaron su primera aparición pública al subir al escenario de los Premios Juventud, en Starlite Marbella, para interpretar 'Al Golpito' junto a Quevedo, el artista canario que ha confiado en su potencial desde el principio. Ellas mismas confirmaban en la alfombra roja: “Él es como de nuestra familia, lo vemos como un hermano mayor”.
Tras el impacto de esa presentación en un escenario de la dimensión de los Premios Juventud, TLP Music se convierte en la primera cita de L4S KU4TRO sobre un escenario canario, compartiendo noche con Elvis Crespo en Tazacorte, después de haber declarado que son fans del artista y que le encantaría realizar una colaboración con él.
Sobre el nacimiento del grupo, sus cuatro integrantes explicaron en el anuncio: "Hay nombres que simplemente se eligen, y otros que terminan teniendo un significado mucho más grande de lo que imaginabas. El nuestro nació casi sin darnos cuenta: L4S KU4TRO". "Nos tocó vivir momentos difíciles, pero ahí estuvimos, sirviéndonos de escudo", añadieron.
Entradas
Las entradas para TLP Music ya están disponibles en Tomaticket.es y la organización recomienda adquirirlas con antelación.
El evento está producido por El Time Eventos y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Tazacorte, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
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