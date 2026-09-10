Recuperación del patrimonio en La Laguna: el Cabildo inaugura la restauración de la reja del coro de Las Catalinas

El Cabildo de Tenerife ha presentado este jueves, 10 de septiembre de 2026, la culminación de los trabajos de restauración de la emblemática reja del coro de la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, en San Cristóbal de La Laguna. La intervención, que contó con una financiación directa de 70.000 euros aportada por la corporación insular, ha permitido rescatar en su totalidad un conjunto artístico de valor inestimable. El inmueble, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento desde el año 2013, recupera así uno de sus elementos más singulares y representativos.

El acto de inauguración oficial contó con un amplio respaldo institucional y eclesiástico. La presentación estuvo liderada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo. Junto a ellos estuvieron la directora insular de Patrimonio, Isabel de Esteban, los concejales del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández y Adolfo Cordobés, la restauradora responsable del proyecto, Candelaria Díaz, y la comunidad de religiosas dominicas encabezada por la priora Sor María Cleofé López y la priora hispalense Sor Montserrat Román.

Culminación de los trabajos de restauración de la emblemática reja del coro de la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, en San Cristóbal de La Laguna / E. D.

Durante su intervención, Rosa Dávila remarcó que la presentación de esta obra trasciende la simple muestra de un resultado técnico, al suponer la recuperación de una página fundamental de la historia insular en un espacio con honda significación espiritual y cultural para La Laguna. La presidenta insular defendió una política de patrimonio centrada en la protección activa de la identidad tinerfeña y en la responsabilidad de intervenir a tiempo sobre bienes materiales finitos para salvaguardarlos para las generaciones futuras, en un recinto estrechamente ligado a la memoria popular y a la devoción hacia La Siervita.

Valor histórico y complejidad técnica

La intervención ejecutada destaca por su altísimo valor histórico y por la complejidad técnica que entraña la pieza. La documentación del proyecto define la rejería de los coros alto y bajo como una auténtica obra de arte total, fundamentada especialmente en la atribución de su programa pictórico y ornamental al maestro Cristóbal Hernández Quintana, figura capital del barroco e icono de la escuela de pintura en Canarias. Esta autoría ha sido uno de los pilares principales que argumentaron la urgencia y el rigor de la actuación institucional.

El proceso de restauración, diseñado bajo la dirección técnica de Candelaria Díaz, siguió estrictos criterios de conservación preventiva y respetó al máximo la integridad de la pieza original. Dada la convergencia de múltiples materiales, técnicas de ejecución y patologías de deterioro en la reja, los especialistas realizaron análisis científicos previos para determinar tratamientos diferenciados en la estructura. Las labores se centraron en detener el avance de los procesos corrosivos, consolidar los soportes debilitados por el paso de los siglos y reintegrar con precisión las pérdidas de policromía para devolver la armonía visual y la correcta lectura artística a la obra.

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Por su parte, el obispo Eloy Santiago y las representantes de la comunidad dominica expresaron su gratitud por una intervención que permite mantener vivo un legado de más de cuatro siglos en el corazón de la ciudad. Asimismo, las autoridades del Ayuntamiento de La Laguna valoraron el esfuerzo conjunto de las administraciones públicas para proteger un bien profundamente arraigado en el sentimiento local, cuya rehabilitación refuerza de forma notable el posicionamiento del municipio histórico como enclave referente para el turismo cultural en Canarias.