Uno de cada tres canarios compra en Guanxe App

Guanxe App acaba de superar los 300.000 usuarios en Canarias, un nuevo hito para una plataforma que sigue ganando peso en los hábitos de compra digital de las Islas. Tomando como referencia los 1.080.706 canarios que realizaron compras por internet en 2024, según el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (OCTSI), la comunidad de Guanxe equivale ya a cerca del 30% de los compradores online del Archipiélago.

El crecimiento se ha acelerado en los dos últimos años. En noviembre de 2024, Guanxe alcanzó los 200.000 usuarios; ahora supera los 300.000, lo que supone un aumento de alrededor del 50%. Este avance también se ha trasladado al negocio: en 2025, la compañía superó los 12 millones de euros en ventas online, consolidando una posición de liderazgo destacada dentro del comercio electrónico canario.

El contexto acompaña, aunque todavía existen barreras. El último informe del OCTSI estima que el comercio electrónico B2C movió 4.066 millones de euros en Canarias en 2024, un 14,9% más que el año anterior. Sin embargo, solo el 60,3% de la población canaria de entre 16 y 74 años compró por internet durante el último año, frente al 70,7% de media nacional.

Comprar online desde Canarias sigue presentando barreras. El OCTSI destaca especialmente las dificultades para comprar a vendedores extranjeros, más frecuentes en las Islas que en el resto de España.

En ese contexto, Guanxe ha construido su propuesta combinando un marketplace local, con cerca de 150 vendedores y más de 230.000 productos en stock, con la posibilidad de comprar a través de su App en tiendas de la Península y de otros países de la UE, además de grandes plataformas que no envían directamente a Canarias.

En estos casos, Guanxe gestiona la recepción en su nave de Madrid, el transporte y la entrega final en las Islas. La compañía ha reforzado recientemente este servicio con envíos urgentes por avión, con salidas de lunes a viernes y un plazo de entre 2 y 5 días desde la recepción en Madrid. En las primeras operaciones, las entregas se sitúan en torno a los tres días de media.

El crecimiento de Guanxe también ha traspasado las fronteras del Archipiélago. Tras la buena evolución de sus operaciones en Ceuta, Melilla y Mauritania, la compañía prepara sus próximos lanzamientos en Guinea Ecuatorial, Senegal y Cabo Verde.