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Herido un menor tras ser atropellado por un coche en Tenerife

El niño, de entre 5 y 7 años, fue asistido por el SUC y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria

Ambulancia del SUC.

Ambulancia del SUC. / E.D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un menor de entre 5 y 7 años resultó herido este martes tras ser atropellado por un automóvil en la avenida Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo alrededor de las 19:03 horas, cuando el 112 recibió la alerta sobre el atropello. Tras recibir la comunicación, el centro coordinador activó los recursos necesarios para atender al menor.

Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar del accidente. El personal sanitario valoró y asistió al menor, que presentaba en el momento inicial de la atención diferentes problemas de salud de carácter moderado.

Tras recibir asistencia en el lugar, el niño fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para continuar con la atención sanitaria.

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La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también intervino en el incidente. Los agentes se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado.

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