Santa Cruz de Tenerife empieza a cobrar la tasa de la basura: fechas, plazos y novedades

Arranca el segundo periodo de cobro de los impuestos municipales de Santa Cruz de Tenerife, en el que este año se incluye el abono de la tasa de la basura a las viviendas. Entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, el Ayuntamiento chicharrero cobrará los recibos del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y de la tasa de la basura, tanto a negocios como a particulares. En el caso de la de viviendas, los plazos dependerán de cuándo los contribuyentes reciban la notificación correspondiente.

Hasta el momento, este segundo periodo estaba solo destinado a los tributos que correspondían a las empresas, pero en esta ocasión se suma también el de los residuos para las casas. Éste se suele cobrar en el primer periodo, entre mayo y junio, junto al IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), rodaje de los vehículos y tasas por vados, reserva de aparcamiento y cajeros automáticos. Debido al incremento que este año ha experimentado la tasa de la basura, en torno al 50% como media, a raíz del conocido como 'basurazo', el Ayuntamiento decidió trasladar la obligación de hacer frente a este tributo al segundo periodo de cobro, "para facilitar el pago".

Notificación individual

El área de Hacienda destaca que este año, como consecuencia de "una alteración de los hechos relevantes de la base imponible", se procederá a la notificación individual de la tasa de residuos. "Las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración recibirán la notificación en papel, a través de Correos, mientras que las obligadas a hacerlo electrónicamente la recibirán a través de la sede electrónica", informa el Consistorio.

Plazos

Estas notificaciones oficial se enviarán a partir del 20 de septiembre y el periodo de pago comenzará cuando cada contribuyente reciba su notificación. Por lo tanto, explica Hacienda, los plazos de ingreso en periodo voluntario dependerán de la fecha de recepción. En este sentido, y según lo establecido en la Ley General Tributaria, si el recibo se notifica entre los días 1 y 15 del mes, podrá abonarse hasta el día 20 del mes siguiente o, si no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente. Y si se notifica entre los días 16 y el último día del mes, el plazo finalizará el día 5 del segundo mes posterior o, si no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente

Sin domiciliación ni bonificación

Este año, y según lo anuncia el área de Hacienda, en el recibo de la tasa de residuos no se aplicará la domiciliación en entidades bancarias ni la bonificación del 5% asociada a ella. Tanto las nuevas solicitudes de domiciliación como las domiciliaciones vigentes de años anteriores tendrán efecto a partir del año 2027.

Recaudación: casi seis millones más

La recaudación por la tasa de la basura en Santa Cruz de Tenerife aumentará este año en torno a un 60%. El Ayuntamiento prevé ingresar por el cobro de este tributo 15,7 millones de euros, casi seis millones más que en el ejercicio anterior, debido al incremento del recibo.

La Ley de Residuos 7/2022 obliga a los ayuntamientos a mejorar la gestión de los residuos en sus municipios, implantando la recogida separada obligatoria de biorresiduos, textiles, aceites usados y residuos peligrosos. Asimismo, se establece la obligación de que pague más, quien más contamine, imponiendo una tasa específica e individualizada y no deficitaria para los municipios.

En el caso de Santa Cruz, y debido al conocido como 'basurazo', el Ayuntamiento ha aprobado que la cuantía de la tasa de la basura para las viviendas se calcule en función del valor catastral y del número de residentes. Por ejemplo, para un piso con un valor catastral de hasta 24.000 euros, las cuantías oscilan entre los 70,98 euros al año, en el caso de que sólo haya un residente, y los 132,50 euros, si los residentes son siete o más. Para las casas de más de un millón de euros, el recibo puede alcanzar los 389,69 euros.

Y en el caso de las empresas, el recibo se calcula en función del valor catastral y de los usos. Por ejemplo, para un local de ocio, las cuantías oscilan entre los 98,37 y los 24.591,46 euros. En líneas generales, en la capital chicharrera, la tasa de residuos ha aumentado en torno al 50% como media.

Impuesto de Actividades Económicas

Por otro lado, en el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), las cartas de pago estarán disponibles a partir del 15 de septiembre. Los contribuyentes que no tengan domiciliado en sus bancos el abono de los tributos tienen que pagar su recibos en las entidades bancarias colaboradoras. Éstas son la Caixa, BBVA, Santander, Cajasiete y Banca March. Para ello, tendrán que utilizar las cartas de pago. El área de Hacienda informa de que éstas llegarán al domicilio fiscal por correo ordinario a partir de este mismo miércoles.

En el caso de que los contribuyentes no reciban las cartas de pago, éstas se obtendrán por los medios habilitados por el Consistorio. Éstos son a través de la web municipal; en el formulario de atención en línea; en las Oficinas de Atención Ciudadana; en los quioscos interactivos ubicados en diferentes zonas, como el Pabellón Quico Cabrera y el TEA; y a través del asistente virtual (en el WhatsApp del número 695 886 891).

Fraccionamiento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda, para aquellos contribuyentes que tengan dificultades económicas, que para las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo, se podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las mismas.

Toda la información sobre los impuestos municipales se encuentra disponible en la página web del Consistorio chicharrero, www.santacruzdetenerife.es, y en la sede electrónica, donde también se podrán realizar diferentes trámites. Asimismo, los ciudadanos también pueden resolver sus dudas a través del 010.

En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), las cartas de pago estarán disponibles a partir del 15 de septiembre.