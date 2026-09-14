Rubén Albés rinde pleitesía y ensalza al CD Tenerife: "Estamos hablando de una cosa muy seria"

El Club Deportivo Tenerife firmó una actuación incontestable sobre la hierba del Heliodoro Rodríguez López al imponerse por 2-0 al CD Leganés, un triunfo rotundo que consolida las buenas sensaciones del grupo blanquiazul en la categoría y que desencadenó una profunda reflexión en el bando visitante. Lejos de buscar excusas arbitrales o argumentar mala suerte, el entrenador del conjunto pepinero, Rubén Albés, compareció en la sala de prensa con un discurso cargado de realismo y de un enorme respeto hacia la entidad y el nivel futbolístico desplegado por el equipo tinerfeño.

Durante su análisis ante los medios de comunicación, Albés quiso poner en valor el peso específico del rival al que se habían enfrentado, exigiendo contextualizar la exigencia de jugar en el recinto de la avenida de San Sebastián. El preparador madrileño subrayó que medirse al conjunto blanquiazul implica enfrentarse a un bloque magníficamente trabajado, con una sólida organización táctica y futbolistas de máxima categoría. En este sentido, hizo mención explícita a la figura de Enric Gallego, recordando que el atacante catalán cuenta con un oficio y una trayectoria en Segunda División que no pueden compararse con la de un canterano de 21 años, situándolo como una de las principales amarguras para la defensa visitante durante los noventa minutos.

Desconexión táctica y aplastante superioridad local

El técnico del equipo madrileño no dudó en señalar las carencias mostradas por sus futbolistas ante la propuesta ofensiva y defensiva fijada por el representativo insular desde los primeros compases del encuentro: