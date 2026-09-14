A la espera de autorización judicial para prestar ayudar a los 27 sintecho que deambulan por Santa Cruz

Algunos rostros se han convertido, desde hace semanas, meses e incluso años, en habituales de las calles de Santa Cruz. Personas que pasan horas en bancos de las Ramblas, otras que caminan por calles como Viera y Clavijo o Pérez Galdós y, a veces, protagonizan gritos que inquietan a los transeúntes. Para muchos vecinos, la escena se repite con tanta frecuencia que acaba generando una pregunta: ¿por qué nadie actúa?

La concejala de Bienestar Social, Charín González, sostiene que esa percepción no refleja todo lo que ocurre tras cada caso. El Ayuntamiento mantiene 27 expedientes activos en los juzgados relacionados con personas sin hogar en situaciones graves. Los casos son distintos. Hay expedientes pendientes de respuesta, otros archivados, procedimientos para establecer medidas judiciales de apoyo y reaperturas. En algunos, el Consistorio ha acudido más de una vez a la vía judicial ante el agravamiento de la situación de la persona.

«Tenemos casos con los que venimos trabajando desde 2025. Nuestros profesionales han intervenido, han realizado los informes correspondientes y hemos activado los mecanismos que están a nuestro alcance», explica González. En algunas situaciones se ha recurrido dos veces a los tribunales y aún se espera una resolución.

El límite de la intervención

El principal obstáculo aparece cuando la persona rechaza la ayuda y concurren problemas de salud mental, adicciones u otras circunstancias que pueden reducir su capacidad para valorar su propia situación. La legislación protege la libertad individual y el derecho a decidir, por lo que los equipos sociales no pueden imponer un ingreso, un tratamiento o una retirada de la calle sin respaldo judicial.

Ese límite explica, según la responsable municipal, buena parte de las situaciones que el ciudadano ve repetirse durante semanas o meses. «No es por no tener los recursos ni los profesionales», insiste. Sin esa cobertura legal no se puede actuar de manera coercitiva, aunque los técnicos consideren que existe un deterioro grave.

González habla de «impotencia» y defiende que el sistema ordinario no siempre ofrece una respuesta suficientemente rápida a circunstancias extraordinarias. Recurre a una comparación contundente: si una persona estuviera en un quinto piso a punto de arrojarse, nadie entendería que hubiera que esperar para apartarla del borde. «Esta gente se está quitando la vida y no podemos esperar», reflexiona.

La concejala asegura, además, que ya se han producido situaciones en las que una persona falleció mientras se aguardaba una respuesta. De ahí que reclame mecanismos más ágiles cuando el deterioro físico o mental resulta evidente y la intervención social ordinaria ya no basta.

La presión vecinal

La preocupación vecinal tampoco es nueva. La Asociación de Vecinos Urban El Perenquén, que preside Silvia Barrera en la Zona Centro, lleva tiempo alertando de la presencia de personas sin hogar y con aparentes problemas de salud mental. En el último año también el colectivo La Rambla, con Reynaldo González como portavoz, ha puesto el foco en escenas que se repiten en este eje de la capital.

Algunos vecinos hablan de personas que han convertido determinados bancos en su lugar habitual. Otros relatan episodios de gritos o comportamientos que generan temor entre los transeúntes.

Charín González sostiene que detrás de muchos de esos rostros conocidos hay un trabajo que no se ve desde la acera. Los equipos municipales intervienen, elaboran informes, trasladan los casos a Fiscalía, atienden requerimientos judiciales y reactivan procedimientos cuando la situación empeora.

«Parece que no se está haciendo nada, pero sí, y mucho», resume. La diferencia, insiste, está en que hay personas con las que el itinerario social funciona y otras para las que ese acompañamiento ya no resulta suficiente.

Diecisiete salidas del sinhogarismo

Según los datos que aporta, 17 personas han cumplido este año los objetivos establecidos y han logrado salir de una situación de sinhogarismo. Para González, esos casos demuestran que los recursos funcionan cuando existe aceptación y se puede desarrollar un itinerario de intervención.

El problema se concentra en ese otro grupo de elevada complejidad: personas que continúan en la calle pese al seguimiento profesional y para las que el Ayuntamiento considera necesarias medidas que no puede adoptar por sí solo.

Mientras, la escena se repite. Los profesionales siguen trabajando, los vecinos continúan viendo las mismas caras y las personas afectadas permanecen expuestas a un deterioro que puede agravarse. El Consistorio reclama celeridad, no para saltarse las garantías jurídicas, sino para que esas garantías permitan una respuesta efectiva antes de que sea demasiado tarde.