Claudia Tacoronte murió en una ciudad tomada por la criminalidad

Claudia Tacoronte Aguilera, natural de Santa Brígida, llegó al municipio de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, el 17 de agosto. Lo hizo para cursar un cuatrimestre de su último año de Educación Infantil. Sin embargo, lo que prometía ser la experiencia de su vida terminó convirtiéndose para la joven de 21 años en un presunto feminicidio.

El asesinato ocurrido el pasado sábado ha vuelto a poner el foco sobre la grave situación de inseguridad que atraviesa Morelos, uno de los estados mexicanos con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Solo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Tacoronte estudiaba, otras cuatro alumnas han sido asesinadas en lo que va de 2026. Y es que en Morelos los actos de violencia han dejado de ser algo aislado para convertirse en el día a día de sus dos millones de habitantes.

Este estado del país latinoamericano figura entre las entidades con mayores problemas de inseguridad en comparación con el resto del país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la organización Morelos Rinde Cuentas. Tanto es así que ocupa el primer lugar en extorsión; el segundo en homicidio doloso, feminicidio, secuestro y robo de vehículo; y el cuarto en robo a casa habitación. En referencia a los feminicidios, tan solo durante el primer trimestre de 2026 se registraron 31 actos de violencia hacia la mujer, entre los que figuran los casos de Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, también alumnas de la UAEM.

En este contexto de violencia registrado en Morelos, durante el pasado julio la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió que el estado atraviesa una crisis de seguridad. En consecuencia, mantuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad en Morelos e instruyó a los integrantes a reforzar la estrategia de seguridad. "Me voy a encargar de que las cosas vayan avanzando", prometió Sheinbaum.

"Avances significativos"

Dos meses después de estas declaraciones, el asesinato de Claudia Tacoronte se suma al ambiente de inseguridad. La investigación sobre el caso avanza sin que hasta el momento se hayan producido detenciones. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que existen "avances significativos" en el caso y prometió que las autoridades "darán con el responsable" para hacer justicia a la víctima.

González Saravia explicó, en un comunicado difundido en redes sociales, que se reunió con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, a quien puso al día de esos progresos en la investigación. La gobernadora insistió en que las autoridades seguirán trabajando "de forma estrecha y coordinada" con el objetivo de "hacer justicia para Claudia". En un vídeo publicado, también trasladó su pésame a la familia y amigos de la joven por lo que calificó como un feminicidio.

Las cámaras de seguridad instaladas en el centro de Cuautla captaron al presunto autor del asesinato

La gobernadora de Morelos se mostró convencida de que darán con el culpable y remarcó que su responsabilidad es "actuar con firmeza y dar respuestas". Confirmó además que ha pedido a la Fiscalía General que despliegue todos sus recursos técnicos, de inteligencia y operativos para resolver el crimen.

En la misma línea se expresó el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, quien defendió que la investigación se está llevando a cabo de forma "transparente" y "profesional". El fiscal detalló que su institución activó de inmediato el protocolo de feminicidio en cuanto tuvo conocimiento de los hechos y que la Fiscalía especializada en este tipo de delitos es la que está llevando el caso. Precisó que tanto el levantamiento del cuerpo como la necropsia se han realizado con perspectiva de género.

El fiscal también habló sobre la repatriación del cuerpo y explicó que ya existen conversaciones con el Consulado General de España para facilitar el proceso. Según indicó, la Fiscalía dará todas las facilidades necesarias para ello.

Las cámaras captan al presunto agresor

Este martes ya salieron a la luz las primeras imágenes del caso. Las cámaras de seguridad instaladas en el centro de Cuautla captaron al presunto autor del asesinato, según las grabaciones difundidas por medios locales. En ellas se observa a un hombre con camiseta blanca y mochila negra caminando por la zona donde se produjo la agresión. Aproximadamente un minuto después vuelve a aparecer corriendo por otra calle, una secuencia registrada desde un segundo ángulo de las cámaras de vigilancia. Las imágenes fueron registradas a las 20.50 horas del sábado.

Homenajes y una marcha por justicia

El dolor por lo ocurrido se dejó sentir con fuerza desde en los campus donde la joven Claudia cursaba sus estudios. Con un cartel de "Claudia no se olvida" y una silla vacía con una fotografía suya, decenas de compañeros la recordaron el lunes con flores y velas en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el Campus Chamilpa de Cuernavaca. Entre lágrimas, una compañera leyó un mensaje conjunto en el que expresaban su tristeza e indignación por lo sucedido y reclamaban que este tipo de historias dejen de repetirse. El director del ICE, Rodrigo Velázquez Sánchez, condenó el crimen, trasladó la solidaridad de la comunidad académica a la familia y los amigos de la víctima y pidió mantenerse unidos para exigir justicia.

Los estudiantes de la UAEM también organizaron una marcha pacífica este martes que partió a las 8.30 horas desde la Glorieta de Ciudad Universitaria, recorrió la calle Tlatenango y la Avenida Emiliano Zapata y concluyó en la Plaza de Armas, donde los asistentes depositaron flores, velas, fotografías y carteles en memoria de todas las víctimas de violencia de género. La resistencia estudiantil de la UAEM denunció en redes sociales la normalización de este tipo de hechos y reivindicó que Claudia era una joven "llena de ilusiones" que confió en el país y a cambio perdió la vida.

Universidades cancelan sus programas de movilidad

El caso ya tiene también consecuencias en los convenios académicos entre España y México. La Universidad de La Laguna canceló para este curso el programa de movilidad internacional que mantenía con la Universidad de Morelos. Fuentes de la institución explican que para el primer cuatrimestre no había previstas movilidades fuera de la Unión Europea y que de las 13 programadas para el segundo mediante convenios bilaterales, dos tenían como destino México: la Universidad Autónoma de Puebla y la UNAM, ambas ya visitadas previamente por la institución tinerfeña. También hay programadas dos movilidades más mediante prácticas de cooperación extracomunitaria, aunque ninguna en territorio mexicano.

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación recuerdan que existe un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo o emergencia para el alumnado en programas internacionales, actualmente en revisión y pendiente de aprobación. La Universidad de La Laguna recibirá este curso a 44 estudiantes de 18 países de África y América Latina, dentro de un total de 715 alumnos de movilidad que incluye también participantes en programas SICUE y Erasmus+.

La Universidad de Granada, de la que Tacoronte era alumna de cuarto curso de Educación Infantil, ha tomado una decisión similar, pues momentos después de conocer el caso canceló la estancia de otros tres estudiantes que tenían previsto viajar a la UAEM el próximo semestre. La institución granadina ya se ha puesto en contacto con ellos para explicarles que serán reubicados en otros destinos de movilidad internacional según sus preferencias.