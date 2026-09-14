Una residencia escolar de Tenerife comienza el curso sin vigilantes de seguridad: docentes se turnan de noche para acompañar a los alumnos

La residencia escolar Pedro García Cabrera, ubicada en La Laguna, acaba de comenzar el curso académico 2026/2027 sin el servicio de vigilancia nocturna que tenía contratado en años anteriores, lo que ha llevado al equipo directivo de la residencia a asumir el acompañamiento nocturno del alumnado. Estas jornadas, que se organizan por turnos, no forman parte de sus funciones ordinarias y se suman al horario laboral que deben cumplir al día siguiente. Se trata, por lo tanto, de una situación que ha generado malestar entre los docentes y que supone una carga adicional que repercute en su descanso.

La empresa encargada de prestar el servicio comunicó el 1 de septiembre que no continuaría con las guardias nocturnas, apenas unos días antes del inicio de la actividad en la residencia. El 7 de septiembre se incorporó el alumnado mayor de edad, mientras que el primer grupo de menores no llegó hasta la semana pasada. Ahora, está previsto que este martes se complete la incorporación del resto de menores, hasta llegar a los 154 alumnos matriculados para este curso académico, de diferentes niveles educativos como Bachillerato, Ciclos Formativos o Universidad.

Sin personal de seguridad que asuma el horario nocturno

Desde la Consejería de Educación aseguran que la empresa que tenía el contrato de vigilancia se encuentra en concurso de acreedores —un procedimiento judicial que se aplica ante una situación de insolvencia— y ha dejado de pagar a sus trabajadores. El departamento dirigido por Poli Suárez había previsto prorrogar el contrato mientras tramitaba la licitación de un nuevo proveedor, pero finalmente tuvo que paralizar el proceso porque ninguna empresa estaba dispuesta a asumir el servicio durante los meses de transición. El motivo, según explican desde Educación, es que la nueva adjudicataria tendría que subrogar a los trabajadores de la empresa saliente y asumir las deudas pendientes.

La previsión de la Consejería es que el nuevo contrato pueda estar operativo en enero. Hasta entonces, el departamento busca una alternativa provisional para cubrir las noches en la residencia. Para ello, ha publicado una oferta de empleo para el puesto de guarda, pero aseguran que no han encontrado candidatos dispuestos a asumir el horario nocturno. Como segunda vía, está intentando cubrir provisionalmente el puesto con personal subalterno que reside en la zona metropolitana y que actualmente presta servicio en centros situados fuera de ella.

Quejas de los alumnos

Por su parte, el alumnado del centro denuncia encontrarse en una situación de "absoluta indefensión" y recuerda que el alumnado colaborador, que también colabora con el equipo directivo en el acompañamiento nocturno —y que formaba parte de sus funciones antes de la falta de seguridad— , no dispone ni de los medios ni de las competencias necesarias para actuar ante una situación de riesgo durante la noche, como sí haría un vigilante de seguridad. "Estamos aquí como estudiantes y no tenemos ninguna responsabilidad ni competencia para asumir las funciones de un vigilante", aseguran en un comunicado anónimo.

Asimismo, señalan que su preocupación no carece de precedentes y recuerdan que, en el pasado, una persona ajena a la residencia llegó a acceder a las instalaciones. "Nuestro miedo no es sin fundamento, sabemos el riesgo que existe y, si volviera a ocurrir algo parecido durante la noche, estaríamos prácticamente sin capacidad para actuar", apuntan.

Los estudiantes aseguran ser conscientes de que "la dirección está haciendo todo lo que está en sus manos", pero consideran que, más allá de asumir las guardias nocturnas, los responsables del centro tampoco tienen potestad ni medios para desempeñar las funciones propias de un servicio de seguridad.