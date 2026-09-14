Canarias refuerza su relevancia militar en España al liderar el operativo del Ejército en la crisis migratoria de Ceuta

La respuesta militar a la crisis migratoria y humanitaria que sacude Ceuta tras la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio se dirige desde Canarias. A 1.300 kilómetros de la ciudad autónoma española, el cuartel general del Mando de Canarias, en la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, ha asumido la dirección del dispositivo terrestre activado para reforzar la vigilancia de la frontera y movilizar tropas. Al frente está el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias y comandante del Mando Operativo Terrestre (MOT).

Ese doble cometido y la relevancia adquirida por el Mando de Canarias en la defensa de algunos de los territorios estratégicamente más sensibles de España explican que Salom estuviera el pasado lunes en el Palacio de la Zarzuela. El rey Felipe VI mantuvo una reunión extraordinaria con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los principales responsables militares para analizar la situación de Ceuta.

La cita, anunciada por la Casa Real dos días después de su celebración, se produjo algo más de un mes después de la entrada masiva de migrantes y de la muerte de decenas de ellos –82 confirmados oficialmente en el lado español y 141 según las ONG–, en un contexto internacional particularmente complejo. Salom acudió no solo como máximo responsable militar de Canarias, sino como comandante del órgano encargado de conducir el dispositivo terrestre relacionado con la crisis ceutí. Su presencia permite medir hasta qué punto las competencias del mando con sede en Tenerife trascienden la defensa del Archipiélago.

El Mando de Canarias integra las comandancias generales de Ceuta, Melilla y Baleares. Su misión incluye constituir estructuras operativas terrestres listas para intervenir de inmediato. La capacidad de despliegue de las unidades isleñas se refleja también en su creciente proyección internacional. De hecho, militares de la Brigada Canarias XVI (Brican) forman parte de los EU Battlegroups o Grupos de Combate, una de las principales fuerzas de reacción rápida de la Unión Europea. Esta brigada, la más joven del Ejército de Tierra español, cuenta con unidades repartidas en cinco acuartelamientos de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Dispone de unos 2.100 militares y una fuerza efectiva cercana a los 1.600.

Despliegue de militares canarios en Ceuta

La crisis de Ceuta ha hecho mucho más visible esa capacidad. Salom dirigió desde Santa Cruz de Tenerife el operativo militar activado por la entrada masiva de personas procedentes del lado marroquí y la estructura bajo su responsabilidad continúa interviniendo en el dispositivo. La respuesta inicial obligó a enviar con urgencia a más de 150 militares de la Brigada Canarias XVI, junto a medios tecnológicos como drones, para reforzar las capacidades disponibles en la ciudad autónoma.

El refuerzo se mantiene. Todas las semanas salen tropas hacia Ceuta para relevar a los efectivos encargados de las tareas de control de la frontera. Las rotaciones garantizan la continuidad de una presencia que convierte a Canarias en base de proyección hacia uno de los puntos más delicados de la frontera española con el norte de África.

La implicación de Salom tampoco se ha limitado a dirigir el operativo desde Tenerife. Desde el estallido de la crisis ha estado varias veces en Ceuta. La primera visita se produjo apenas dos días después del comienzo de la entrada masiva de personas. Regresó el 12 de agosto, cuando acompañó a Margarita Robles en el desplazamiento de la ministra de Defensa a la ciudad autónoma. En aquella jornada se llegó a ver al teniente general consolando a varias mujeres ceutíes preocupadas por la situación.

La reunión de Zarzuela supone, por ello, algo más que la presencia de un alto mando destinado en las Islas. Que Felipe VI y Margarita Robles analizaran la situación con Salom entre los responsables militares convocados evidencia el protagonismo adquirido por el Mando de Canarias dentro del sistema de defensa terrestre español. El teniente general podía aportar la información recabada por la estructura que dirige y la experiencia de las unidades desplegadas.

El vínculo que une a las islas con la ciudad autónoma

Canarias y Ceuta comparten, además, una circunstancia geográfica determinante: ambas forman parte de la frontera sur de España y de la Unión Europea. Son territorios separados por más de un millar de kilómetros, pero expuestos desde hace años a llegadas irregulares de migrantes y con una amplia experiencia institucional y operativa en la respuesta a estos episodios. En Canarias, la ruta atlántica ha obligado a desplegar sucesivos dispositivos de recepción, vigilancia y control; en Ceuta, la frontera terrestre con Marruecos condiciona directamente cualquier episodio de presión migratoria.

Para Salom, además, las dos ciudades norteafricanas son territorios muy conocidos. Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a Melilla, donde residió durante tres décadas y ocupó diferentes destinos militares. Ejerció como teniente coronel del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión y posteriormente asumió la jefatura del Tercio Alejandro Farnesio 4º. También participó en misiones internacionales en Bosnia, Kosovo e Irak, donde lideró el contingente español desplegado en Besmayah.

Relación con la Casa Real

Su responsabilidad actual le proporciona igualmente un conocimiento directo de Ceuta. Ya en marzo de 2023 realizó una de sus primeras inspecciones oficiales a la ciudad autónoma, donde pasó revista a las tropas y analizó la situación de las unidades allí destinadas.

Su relación con la Casa Real viene también de lejos. Antes de ocupar sus actuales responsabilidades, Salom fue ayudante de campo de Juan Carlos I y posteriormente de Felipe VI. La reunión del pasado lunes lo situó de nuevo ante el monarca, con quien había coincidido durante la visita del papa a Canarias el pasado junio.