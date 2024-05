Un exconcursante de OT confirma por fin su asistencia a la boda de Ana Guera: "voy con acompañante"

Ya va quedando menos para la boda entre la cantante tinerfeña Ana Guerra y su pareja, el también músico, Víctor Elías. El enlace se producirá el próximo otoño en Madrid y mientras tanto la pareja no deja de trabajar, compaginando su carrera profesional con los preparativos del gran día.

Desde que anunciaran su relación en redes sociales, la tinerfeña y el que fuera conocido por interpretar a Guille en Los Serrano se ha mostrado cercana con sus seguidores, tanto a través de sus propios perfiles como en diferentes actos y entrevistas a los que asisten.

Así, han compartido alguno de los detalles de su enlace tales como la propia fecha, el lugar de la celebración o la lista de invitados. Y todo ello en un momento en el que la agenda la pareja no afloja.

La lagunera sigue inmersa en la promoción de su último trabajo discográfico así como su reciente colaboración con Disney, además de su participación un programa de Televisión Española, Baila como puedas.

Ese trajín incluye asistencia a eventos de todo tipo y fue precisamente en uno de estos encuentros donde se confirmó la presencia de uno de sus compañeros de Operación Triunfo a su boda. Además, en directo.

"Confirmo que voy a tu boda"

Durante la premier de una serie sobre el mítico grupo musical Locomía, durante el habitual paseíllo en la alfombra roja de estos actos, la cantante contestaba algunas preguntas de la agencia Europa Press cuando interrumpió la entrevista para saludar con afecto a uno de sus compañeros en el talent show.

Ana Guerra, con la naturalidad con la que siempre se ha mostrado, abrazó a su compañero, que no era otro que el también tinerfeño Agoney. El cantante, sin importarle que estuviera el micrófono delante preguntó "¿No te he contestado, no?", dando a entender que había hecho un ghosting en toda regla a su paisana.

Y ahí es cuando la lagunera aprovecha para sacarle los colores: "cuenta a qué no has respondido", dice para que el cantante admitiendo su error se plante dispuesto a contestar en vivo y en directo.

"Te confirmo ahora que voy, con acompañante, a tu boda", sentencia Agoney siendo el primero de los extriunfitos de esa edición que admite en público su asistencia al evento.

Ana Guerra ha dicho que ha invitado a todos los concursantes que compartieron con ella esa experiencia y hasta ahora solo Agoney ha sido tan tajante. Se da por hecho que sus grandes amigos en OT, Roi Méndez y Luis Cepeda también asistirán y también Mireya ha dejado caer que le gustaría ir.

En cuanto a la estrella de esa edición, Aitana, también se le ha preguntado sobre este asunto y su respuesta no aclaró demasiado, puesto que aludió a sus compromisos profesionales como excusa preventiva. "Si estaré aquí claro que iré", dijo entonces la cantante que se encuentra de gira y que recalará precisamente en Tenerife el próximo verano.