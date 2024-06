Un detenido y dos identificados por fuegos en coches en La Laguna

El aumento de la vigilancia de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional ha permitido la detención de un joven y la identificación de otros dos individuos por su supuesta participación en el incendio de vehículos en las zonas de Taco y Finca España desde el pasado 30 de mayo.

La alarma vecinal generada por el incendio de coches en la zona de Las Torres de Taco, la calle La Luz, en el entorno de la carretera Cuesta-Taco, así como en San Matías y la zona de Finca España llevó a los responsables de ambos cuerpos a desarrollar operativos conjuntos de vigilancia con agentes uniformados y de paisano, así como con vehículos camuflados.

En la madrugada del pasado 30 de mayo, los policías locales fueron activados para que acudieran a la calle La Matanza, en Finca España, donde había un Toyota Land Cruiser en llamas y salía mucho humo por el capó. Los agentes usaron agua y extintores para tratar de apagar las llamas.

Y, minutos después, llegó otro aviso por el incendio en un Seat Ibiza en la calle Arona. El dueño de este automóvil logró sofocar el fuego con sus propios medios. Los agentes municipales realizaron una batida por la zona y localizaron a J.S.M., que tenía las manos negras y portaba un mechero en un bolsillo. No llevaba DNI y, al ver pasar a los bomberos, preguntó si era para apagar el coche que ardía al final de la calle.

Uno de los turismos quemados en Finca España. / ED

Como no lo sorprendieron in fraganti, no resulta para sencillo para los agentes relacionarlo con tales episodios. Sin embargo, los funcionarios no descartan que el mismo tuviera relación con el fuego que afectó a otros turismos el 27 de mayo en la calle La Matanza, en Finca España.

El 8 de junio se detuvo a J.A.M., de 24 años, natural de Santa Cruz. Los agentes municipales acudieron a la calle Juan Bordón por el incendio de un turismo y vieron a un joven con sudadera y en actitud huidiza. No llevaba DNI, tenía las manos llenas de hollín y con ampollas y sus ropas desprendían un fuerte olor a quemado. Al preguntarle por los hechos, dudó, ni negó ni confirmó. Pero ofreció datos falsos de su identidad. Ya en la Jefatura de la Policía Local admitió que fue él quien quemó los dos turismos, un Seat Ibiza y un Renault Twingo. Este individuo acabó detenido, como publicó EL DÍA el pasado fin de semana.

Y el 11 de junio, policías locales de paisano, en un coche camuflado, lograron identificar a un varón de 38 años en la avenida Los Majuelos, en la rotonda del Mercadona. El hombre, N.D.M., vecino de Las Chumberas, portaba un bote de acelerante para el fuego (una sustancia aceitosa con fuerte olor a alcohol), así como cinco mecheros. Ante las preguntas de los funcionarios policiales, se mostró muy nervioso.