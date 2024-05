La tinerfeña Ana Guerra desvela los detalles de su boda con Víctor Elías

Ana Guerra cuenta los días que le quedan para darse el 'Sí, quiero' con Víctor Elías, aunque siempre se muestra con mucha tranquilidad todos los preparativos.

"Esta semana puse un tweet el otro día diciendo que qué difícil es hacer una lista de invitados, porque tienes miedo a que se te olvide alguien, tienes miedo a darle a la lista de difusión de WhatsApp a una persona que no está invitada, o sea, corres muchos riesgos", confesaba la artista.

Eso sí, considera que "es emocionante, pero bueno ya de momento hemos hecho una primera tanda de invitaciones, la gente nos está contestando muy bien, tiene mucha... sí, la gente tiene muchas ganas de venir".

Ana desvelaba que Víctor no tiene el número de teléfono de su tia, la Reina Doña Letizia: "Pues creo que Víctor no tiene su WhatsApp. Creo que no, creo que no", por lo que "creo que a la Casa Real llegará a través de una de las tías de Víctor".

La cantante también aseguraba que le parece "una movida" la invitación a los Reyes "pero por todo lo que me ha contado Víctor sobre Letizia, es una tía tan guay y tan normal. Creo que, en caso de que vinieran, que por supuesto están invitadísimos, querrían la mayor normalidad del mundo".