Más de 26.500 aspirantes participan en la oposición de Educación más multitudinaria en Canarias

Más de 26.500 personas en Canarias repasan estos días el temario para presentarse a las oposiciones de Educación que se celebrarán en el Archipiélago durante dos fines de semana, los días 15 y 16 de junio, y 22 y 23. Por primera vez, un procedimiento extraordinario de estabilización movilizará a 1.590 personas que conformarán los 318 tribunales previstos y que velarán para que las cuatro jornadas organizadas se desarrollen con normalidad.

Las oposiciones de Educación en Canarias arrancan el sábado 15 de junio con las pruebas del Cuerpo de Profesorado de Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional con un total de 14 tribunales y la previsión de que se examinen hasta 788 personas, prácticamente la mitad en Tenerife y la otra mitad en Tenerife. Se ha decidido que este sector sea el primero en examinarse ya que han de enfrentarse a una prueba práctica con la que no cuentan el resto de especialidades y para la que se precisan más días. Es el caso, por ejemplo, de ramas como Peluquería, Estética, Mantenimiento de vehículos o Artes Gráficas. Además, el domingo día 16, se convocan otros cuatro tribunales, dos de Artes Plásticas y Diseño y dos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, porque son tribunales únicos y hacía mucho tiempo que no se celebraban sus pruebas. También se debe a que el número de aspirantes en estos dos casos no era excesivamente alto y la Consejería de Educación ha determinado que no vale la pena dividir los exámenes en varias jornadas.

Tras esta primera semana, el sábado día 22 se producirá la jornada de exámenes más multitudinaria, con las pruebas del resto del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Maestros. En este caso se convocarán hasta 288 tribunales, de los 318 activados para este proceso de oposición extraordinario en Canarias. Así, serán más de 20.000 personas las que se examinen en un solo día en el Archipiélago. El próximo domingo 23, la cantidad de examinados volverá a disminuir, con las últimas pruebas para el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas y el resto de Artes Plásticas para facilitar así que las personas que lo deseen puedan presentarse a las pruebas de dos cuerpos profesionales diferentes.

Un total de 26.565 personas han sido admitidas para participar en el presente proceso de oposición. La mayoría de ellas optan a una plaza en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (12.416), seguidos de los maestros (12.182). Del total de admitidos, tan solo el 13,8% proceden de fuera de Canarias. El 45,6% de los inscritos (12.122 personas) proceden de la provincia de Las Palmas, mientras que el 40,5% (10.772), son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se trata, por tanto, de una situación bastante diferente a lo sucedido en el concurso de méritos, donde sí existe una amplia representación de profesionales de fuera de las Islas.

El proceso de oposición que se desarrollará durante estos dos fines de semana contará con 54 sedes en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, aunque los exámenes de este primer fin de semana únicamente se desarrollarán en las dos islas capitalinas. Las pruebas también llegarán a nuevos municipios, como la grancanaria Villa de Agüimes, que se estrena el sábado 15 de junio. El próximo sábado 22 de junio, las oposiciones llegarán por primera vez al municipio tinerfeño de La Orotava, o a los grancanarios de Telde y San Bartolomé de Tirajana.

En esta nueva convocatoria, se ha bajado la ratio para que cada tribunal, compuesto por cinco personas (presidente, secretario y tres vocales), tenga que encargarse de una menor cantidad de aspirantes ya que un cambio en las pruebas ha provocado que la primera de ellas no sea eliminatoria, por lo que se espera que una mayor cantidad de aspirantes se presente a todos los exámenes.

Sentencia europea

A tan solo dos días del inicio de las oposiciones de Educación, que no solo se arrancan en Canarias sino también en otras comunidades autónomas como la andaluza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de emitir una esperada sentencia relacionada con el personal interino que, sin embargo, no tendrá repercusión directa en el desarrollo de las oposiciones. La Justicia europea avala así convertir a los interinos en trabajadores con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales, siempre y cuando «no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley». El tribunal señala que la legislación comunitaria se opone a una jurisprudencia y ley nacionales que sancionan la temporalidad abusiva en la administración y subraya que la convocatoria de procesos selectivos que contempla la ley aprobada por España en 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público «no resulta adecuada para sancionar debidamente los abusos».