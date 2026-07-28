Fedola presenta nuevas variedades de papa y amplía su capacidad comercial

El encuentro Papatour 2026 permitió a agricultores, técnicos y distribuidores conocer los resultados del ensayo y comparar la productividad, la resistencia y las cualidades culinarias de doce variedades.

La jornada llegó en julio, una fecha inusual después de un invierno muy lluvioso, y sirvió además para presentar la nueva capacidad de envasado y semivacío de Fedola Fresh.

Fedola celebró este jueves en la Finca Los Álamos, en Tacoronte, una nueva edición de Papatour, la jornada bienal en la que muestra a agricultores, productores, técnicos y distribuidores los resultados de sus ensayos con distintas variedades de papa. El encuentro tiene como objetivo aportar información práctica sobre su productividad, resistencia, comportamiento culinario y adaptación a las necesidades del mercado. Papatour se celebra desde hace más de una década como un punto de encuentro para el sector primario de Canarias.

La presentación se desarrolló este año en una fecha poco habitual. Un invierno marcado por las lluvias dejó pocas oportunidades para realizar la siembra con garantías y desplazó hasta julio el calendario habitual de la muestra. Estas circunstancias también permitieron comprobar la respuesta de las variedades en un ciclo de cultivo condicionado por una meteorología diferente a la de otras ediciones.

Los carteles situados al comienzo de cada línea de cultivo permitieron identificar las doce variedades incluidas en el ensayo y la Red Cara utilizada como referencia de control. Durante la explicación técnica, los asistentes conocieron las diferencias observadas en aspectos como el desarrollo, el rendimiento, la resistencia y la apariencia comercial de las papas.

La degustación posterior completó la valoración de las variedades mediante el análisis de su sabor, textura y comportamiento en la cocina. Estas propiedades resultan también determinantes para conocer sus posibilidades de incorporación al mercado y su adaptación a las necesidades de los hogares y de la restauración profesional.

Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, vinculó Papatour con las raíces de la compañía y con su apuesta por la diversificación y la innovación. «La papa forma parte de nuestra historia y mantener esta cita bienal durante más de una década habla por sí solo de nuestro compromiso con el campo», afirmó. López añadió que el encuentro permite compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades para los profesionales del sector. Esta vinculación entre la trayectoria de Fedola, la diversificación y la innovación ya constituía uno de los ejes de anteriores ediciones.

Alfredo León, director general de Fedola, puso el acento en la necesidad de conectar los resultados agrícolas con la demanda comercial. Según explicó, una variedad debe ofrecer un buen comportamiento durante el cultivo, pero también responder adecuadamente en procesos como el lavado, el envasado, la conservación y la cuarta gama.

Fedola celebró en la Finca Los Álamos, en Tacoronte, una nueva edición de Papatour / Fedola

«Queremos que la innovación desarrollada en los ensayos tenga una salida comercial real y permita ofrecer a nuestros clientes productos y formatos adaptados a sus necesidades», señaló León. El director general destacó que esta visión permite integrar el proceso desde la elección de las variedades hasta la preparación final del producto.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández; y la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, coincidieron en valorar la transferencia de conocimiento que genera Papatour y su contribución a la mejora de la competitividad del cultivo. Los tres representantes públicos destacaron también la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y agricultores para defender el producto local, impulsar la innovación y favorecer la rentabilidad del sector primario.

Más capacidad comercial

La empresa integrada en el Grupo Fedola aprovechó la celebración de Papatour para presentar el aumento de su capacidad de comercialización con la puesta en marcha de una nueva planta, que incorpora una envasadora. Las nuevas instalaciones permitirán incrementar el volumen de preparación y envasado de papa, así como ampliar los formatos dirigidos principalmente a la restauración, el canal HORECA y la industria alimentaria. También se mostró el formato de semivacío para la línea de cuarta gama que desarrolla la marca Fedola Fresh. Los envases en semivacío se incorporan a una actividad basada en la selección, el pelado, el corte y el envasado de productos listos para cocinar.

La ampliación responde a la demanda de soluciones que faciliten el trabajo en las cocinas profesionales, reduzcan los tiempos de preparación y permitan controlar mejor las mermas. Al mismo tiempo, refuerza la relación entre los ensayos de Papatour y la actividad comercial de Fedola, ya que el comportamiento de una variedad durante el lavado, el pelado, el corte o el envasado puede ser tan relevante como su productividad en el cultivo. La propia organización define Papatour como una iniciativa estratégica que extiende sus resultados a líneas de negocio como el empaquetado y la cuarta gama.