La mejora de la playa de Las Caletillas llega tras muchos años de demanda

El Cabildo de Tenerife adjudicó a satocan la ejecución del proyecto para regenerar la playa de Las Caletillas por un coste aproximado de 1,2 millones de euros. Esta obras está promovida por la Consejería de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife y se incluye en en el programa Tenerife y el Mar 2026-2030. El pasado 10 de diciembre de 2025 fue declarado desierto el primero de los concursos convocados para ejecutar esta actuación, que financia al 85% la Corporación insular y el resto, el Ayuntamiento de Candelaria.

El objetivo de este proyecto es solucionar los problemas que presenta la playa de Las Caletillas a consecuencia de la presencia considerable de callaos y gravas, que son objeto de queja por parte de los vecinos y usuarios, por lo que se pretende devolverla a su estado original "lo más parecido posible", así como acondicionar su aledaña de Cho Vito. La obra cuenta con la autorización de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, que el pasado 22 de abril de 2026 acordó la prórroga correspondiente. La misma establece un año para iniciar los trabajos y otro para completarlo.

El propósito esencial es reducir la gran acumulación de callaos que hoy forma esta playa, así como mejorar sus condiciones mediante el cribado del material existente y su recolocación para restaurar la playa a un estado lo más parecido al original y propiciar el disfrute de los vecinos y de los visitantes.

El resueltado de mucha lucha

La alcaldesa de la Villa Mariana, Mari Brito, recordó que "llevamos muchos años hablando de la playa de Las Caletillas, años de reuniones, de gestiones, de insistir una y otra vez, incluso cuando la primera licitación quedó desierta y hubo que volver a empezar". La regidora reslató el hecho de que "hablamos de una inversión cercana a los 1,2 millones de euros con un plazo de ejecución de seis meses una vez comiencen los trabajos".

Ya en el momento en que el Pleno de la Corporación cadelariera dio el visto bueno al convenio con el Cabildo para llevar a cabo esta iniciativa defendió que "detrás de este paso tan importante hay un camino largo de muchísimas reuniones sectoriales, que han implicado a distintas áreas de varias administraciones y, sobre todo, un esfuerzo constante de años y largos procesos técnicos y administrativos. Ver hoy cómo este proyecto avanza nos llena de orgullo y alegría».

La población de Las Caletillas lleva una década, al menos, reclamando una solución para una playa que recibió algunas intervenciones menores. "Quiero que este momento sea también de agradecimiento y, de manera muy especial, a la Asociación de Vecinos El Pueblito y a Fernando Rodríguez (su presidente), por su empeño constante y por no dejar de reclamar nunca lo que Las Caletillas necesitaba".

Con estas palabras, Mari Brito resaltó el papel de la población local en este asunto: "Porque cuando un proyecto sale adelante, detrás hay mucho más que un expediente: hay un tejido asociativo que conoce su zona como nadie, que traslada lo que hace falta, que acompaña, que insiste y que empuja cuando los tiempos administrativos se hacen largos".