El Ayuntamiento de Granadilla de Abona impulsa la ampliación de la Escuela Infantil Municipal Sanipeques

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona procede a la ampliación de la Escuela Infantil Municipal Sanipeques, a través de una actuación conjunta de las áreas de Obras y Educación. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el gasto para continuar con la contratación y licitación de las obras de ampliación del centro.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 650.000 euros más 675000 para la mejora completa de la instalación contraincendios y contempla la ampliación de las aulas de la escuela infantil municipal. La iniciativa había sido aprobada previamente por la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2025 y se da ahora un nuevo impulso para hacer posible su ejecución.

El concejal de Obras y Servicios Municipales, Marcos Antonio Rodríguez, destaca que «damos un paso fundamental para que una actuación importante para las familias del municipio pueda convertirse en una realidad. Desde el área, vamos a impulsar ahora el procedimiento de contratación con el objetivo de que las obras puedan comenzar cuanto antes, y dotar a Sanipeques de unas instalaciones acordes con las necesidades actuales».

La concejala de Educación, Raquel Morales, señala que «hablamos de un servicio esencial para muchas familias y de la necesidad de disponer de espacios adecuados, funcionales y preparados».