Participación ciudadana
Candelaria reserva medio millón de euros para los proyectos que seleccionen los vecinos
El proceso de selección de proyectos en Candelaria permite que los ciudadanos voten sus propuestas favoritas a través de la plataforma digital oficial habilitada por el propio Ayuntamiento
Los vecinos de Candelaria han realizado 225 propuestas para su valoración, estudio, selección e inclusión en los presupuestos municipales a través de los llamados presupuestos participativos. A tal fin, el Ayuntamiento de la Villa Mariana destina medio millón de euros, cuyo destino final está en proceso de votación hasta el próximo 15 de octubre.
El gobierno municipal abre una nueva ronda de escuchas a través de la convcatoria de las mesas comunitarias. Las sesiones tendrán lugar entre el próximo día 15 y el 14 de octubre.
La concejala de Participación Ciudadana, Mónica Yanes, hace un llamamiento a la asistencia: «Cada voto cuenta, y en procesos como este se nota muchísimo. Animo a los candelarieros y candelarieras a acercarse a la mesa de su pueblo, porque las propuestas que salgan adelante son las que después veremos ejecutadas. Cuantos más votos tenga la propuesta que nos interesa, más cerca estará para su ejecución el 2027».
También se podrán votar las propuestas a través de la plataforma participa.candelaria.es donde encontrará toda la información necesaria para conocer las propuesta viables, y las que no hayan resultado viables con su explicación de los motivos. Las propuestas que resulten viables podrán ser sometidas a votación a partir del 15 de septiembre.
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