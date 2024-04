El Gobierno canario quiere reducir el sobrecoste de la obra del anillo insular de Tenerife

El Gobierno de Canarias quiere minimizar el sobrecoste que tendrá el cierre del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la adjudicación de la obra. Al tiempo, prioriza que los trabajos no se paralicen –ya está ejecutado más del 60% del proyecto– y culminen en marzo de 2025, tal y como está programado, sea cual sea la decisión judicial definitiva.

Así lo anunció ayer el consejero de Obras Públicas, Transporte y Viviendas del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, quien defendió que la decisión judicial «conllevará un sobrecoste muy importante por una decisión que no se ajustó a derecho, según establece el TSJC». A la espera del informe de los servicios jurídicos sobre la presentación, o no, del recurso de casación –acción que también puede aplicar la unión temporal de empresas que ejecuta la obra como codemandada–, el objetivo es «finalizar la obra cuanto antes, que no conlleve retrasos», así como que «el sobrecoste sea el menor posible». «No quiero dar cifras cara a una negociación futura que pueda producirse», adujo.

En la sentencia que emitió el 14 de marzo pasado, el TSJC anuló la adjudicación que el Gobierno autonómico realizó por excluir del concurso la oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Obrascon Huarte Lain, SA-Sociedad Anónima-Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, SL-Asfaltos Bahillo, SL. Esta UTE fue la adjudicataria provisional a propuesta de la Mesa de Contratación, decreto que firmó el propio Pablo Rodríguez el 4 de junio de 2019. El cambio de gobierno que se produjo en julio de ese año coincidió con un recurso que presentó la segunda empresa mejor valorada en este concurso.

263,5 millones

Después de varios informes y contrainformes, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma y la nueva consejería adjudican la obra a la UTE FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo, por 240.370.796 euros, aunque su coste hoy se eleva a 263,5 millones por el ajuste de precios. El decreto se firmó el 30 de septiembre de 2019.

"Lo peor es que tendrá un sobrecoste muy importante" Pablo Rodríguez — Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias

A«Vamos a defender el interés general», aseguró ayer Pablo Rodríguez, quien sostuvo que «nunca he visto un cambio tan relevante de criterio en una adjudicación, y más en una de estas características», ya que es «la obra más importante presupuestariamente del Convenio de Carreteras. Más de 300 millones de licitación». El consejero incidió en que el Gobierno de Canarias trabajará «para que esto no vuelva a suceder, para que los procedimientos sean lo más limpios y transparentes». Tras recordar que la sentencia del TSJC «da la razón a la Mesa de Contratación», el responsable de Obras Públicas concluyó: «Lo peor es que tendrá un sobrecoste muy importante».

Ante el Pleno del Parlamento de Canarias, Pablo Rodríguez responderá hoy a dos preguntas que sobre este asunto formularán los dos partidos que forman el Ejecutivo autonómico a través de sus diputados regionales Jonathan Martín Fumero (Coalición Canaria) y Luz Reverón González (Partido Popular).

La obra de la que se ha ejecutado ya más del 60% consiste en una carretera de 11,3 kilómetros de longitud que enlaza el Anillo Insular entre El Tanque (Norte) y Santiago del Teide (Sur). Incluye el Túnel de Erjos, formado por dos tubos paralelos de 5,1 kilómetros cada uno de ellos y que discurre bajo el Macizo de Teno. Es el tercer túnel más largo de España.