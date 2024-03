El Gobierno canario seguirá con la obra del Anillo Insular

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad mantiene en ejecución la obra del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas UTE FCC Construcción, Syocsa-Inarsa y El Silbo. El Gobierno autonómico analiza el alcance de la sentencia y las decisiones a adoptar.

Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como alcaldes y empresarios muestran su preocupación ante el riesgo de que se paralicen los trabajos, que se encuentran a algo más de un año de su finalización. «No tiene sentido» porque el daño sería mayor, sostuvo Clavijo, tesis en la que coincidió con José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, para quien «eso solo agravaría el problema que tenemos» en materia de movilidad.

En sentencia emitida el pasado día 14, la Sección Primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón a la UTE Obrascon Huarte Lain, SA-Sociedad Anónima-Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, SL-Asfaltos Bahillo, SL al estimar su recurso contra la decisión de excluir su oferta del concurso del que ya era adjudicataria y asignarlo, finalmente, a la UTE de FCC.

El origen del conflicto

Los hechos se produjeron en la prórroga de la legislatura 2015-2019. El 4 de junio del último año, con el gobierno de CC en funciones tras la celebración de las elecciones (26 de mayo de 2019), el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (también lo es en la actualidad), adjudicó a la UTE de OHL la construcción del cierre del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque. Era la oferta mejor valorada por la Mesa de Contratación (95,5). La UTE de FCC, la segunda mejor puntuada (92) entre las seis que concurrieron, recurrió el 26 de junio ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, que resolvió a su favor el 26 de septiembre. Eran los primeros meses del gobierno que formaron PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Sebastián Franquis, su consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, tuvo que anular la adjudicación a la UTE de OHL (30 de septiembre de 2019) y la adjudicó a la UTE de FCC el 18 de octubre del mismo año.

«La obra está muy avanzada y habrá que ver cómo se ejecuta esa sentencia» Fernando Clavijo — Presidente del Gobierno de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sostuvo ayer que el llamado pacto de las flores «quiso cambiarlo todo y lo que hizo es una chapuza y de manera inadecuada». Anunció que la Consejería de Obras Públicas analiza con los servicios jurídicos de la Administración autonómica las posibles consecuencias de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para el Ejecutivo regional «y, en definitiva, para todos los canarios».

De esta forma, Clavijo expuso el riesgo real de que las arcas públicas se vean afectadas tras la decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo. «La obra está muy avanzada y habrá que ver cómo se ejecuta esa sentencia», reflexionó antes de apuntar algunas de las dudas que se plantean, en el sentido de «si tiene alguna consecuencia en cuanto a los actuales adjudicatarios o si se derivan indemnizaciones a la contrata que ganó en justicia, que fue lo que nosotros dijimos en su momento y a lo que ahora el TSJC ha dado la razón». Desde su perspectiva, «es un problema porque, al final, pierde Canarias por una o por otra».

Fernando Clavijo espera que no sea necesario paralizar la ejecución de los trabajos que se ejecutan para dotar a Tenerife de esta nueva carretera, que incluye el Túnel de Erjos. Al tiempo, se mostró prudente y abogó por esperar a que se pronuncien los servicios jurídicos, «pero lo que se hace mal, al final acaba mal», concluyó.

Incertidumbre

El cierre del Anillo Insular de carreteras es una de las obras más esperadas y demandadas en la comarca y en la Isla. La decisión del TSJC de anular la adjudicación de los trabajos genera incertidumbre en la zona. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, no dudó en señalar que «es una mala noticia, porque con el problema que tenemos con la movilidad, las carreteras y el tráfico no nos podemos permitir parones ni sobresaltos como este que, al fin y al cabo, quien los paga es la ciudadanía». Precio que se abonará ya sea por las posibles indemnizaciones que pudieran derivarse de la aplicación de la sentencia o por una demora en su finalización si se detienen los trabajos.

"Con el problema que tenemos, no podemos permitirnos parones ni sobresaltos como este" José Miguel Rodríguez Fraga — Alcalde de Adeje

Este es uno de los aspectos que más preocupa. «Espero que esta decisión no suponga la paralización de la obra, porque eso solo agravaría el problema que tenemos». El regidor adejero reconoció que «tenemos un sistema administrativo y de normativas que está muy bien pensado para garantizar los procesos, pero que, a veces, hace muy difícil sacar proyectos adelante o los eterniza. Ojalá este no sea el caso».

Los empresarios

Desde la perspectiva empresarial, el análisis de la situación creada no difiere del ámbito político. El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, expresó cierto desencanto ante lo que es «un nuevo golpe por la vía de los juzgados». Con los antecedentes que vive la comarca sureña con la ejecución de los proyectos que deben contribuir a mejorar la movilidad –con dos años de retraso en la finalización del enlace de Las Chafiras y el resto del tercer carril de San Isidro a Adeje sin avanzar en su adjudicación, además del falso túnel de la autopista entre Playa de Las Américas y Fañabé en revisión, entre otros–, Cabrera sentencia: «La obra pública en Tenerife es una tragedia».

«Toca esperar que esta sentencia no repercuta en el ritmo de una obra fundamental»

"Toca esperar que esta sentencia no repercuta en el ritmo de una obra fundamental" Javier Cabrera — Presidente del CEST

El presidente del colectivo empresarial del sur de la Isla pone en entredicho la gestión pública, en general, en materia de carreteras: «A la falta de resultados de la consejería y su desinterés por impulsar las obras que necesita Tenerife se suman los reveses judiciales, producto de tramitaciones y decisiones que, a la vista está, no son competentes». El presidente del Círculo de Empresarios incidió en el aspecto económico de las consecuencias de ejecutar la sentencia del TSJC. «Ahora, toca esperar que esta sentencia no repercuta en el ritmo de una obra fundamental para Tenerife y que no tenga graves repercusiones económicas para los canarios».

Ratificada la primera adjudicación

La UTE de OHL fue excluida del concurso de adjudicación de la obra denominada Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (cierre del anillo insular de Tenerife) «por no cumplir los requisitos laborales y salariales previstos en el Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Tenerife». El TSJC consideró que «no ha quedado acreditado tal incumplimiento». Además, el Tribunal terminó «ratificando lo dispuesto en la orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes (...) por medio de la cual se declaró la viabilidad de la oferta de UTE-OHL y se le adjudicó la obra».

Ahora se abre un periodo en el que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma determinarán el futuro de la obra del Anillo Insular de carreteras. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede tener consecuencias económicas para la administración cuyo alcance está por definir.

La UTE Obrascon Huarte Lain, SA-Sociedad Anónima-Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo, SL-Asfaltos Bahillo, SL ganó el concurso de esta obra con una propuesta de 213.491.998 euros frente a 365.756.887 euros de presupuesto base de licitación. Una baja temeraria que el Tribunal tampoco consideró acreditado. La Sala especificó que la oferta de la UTE de OHL no vulneraba la normativa laboral, en la que solo detectó un déficit de 13.200 euros respecto a los costes de encargados de estructuras, una cantidad exigua en relación a los costes laborales de la oferta, 14.277.522 euros, dos millones por encima de lo establecido en el convenio (12.276.789 euros).

El 25 de noviembre de 2019 comenzó la obra adjudicada a la UTE de FCC por 240.370.796 euros, aunque su coste hoy se eleva a 263,5 millones por el ajuste de precios. Está previsto que los trabajos concluyan a mediados de 2025. Se trata de una carretera de 11,3 kilómetros entre El Tanque y Santiago del Teide, que incluye el Túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros. El Gobierno canario trabaja para que todo el trazado tenga cuatro carriles, ahora solo los hay en el túnel