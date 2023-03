Manuela Armas reconoce la dificultad de cambiar los horarios de la Universidad

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, reconoce las dificultades que puede acarrear para la Universidad de La Laguna (ULL) el cambio de horarios para que las clases comiencen a las diez de la mañana. La propuesta realizada por el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, de aumentar la financiación para aquellas facultades que accedan a retrasar el inicio de las clases dos horas para, así, tratar de descongestionar el tráfico en la TF-5 ha generado un aluvión de opiniones enfrentadas y no parece que se vaya a llegar a un pronto acuerdo. La práctica mayoría de las facultades ya han mostrado su negativa, y tan solo el grado de Medicina ha abierto la puerta a retasar hasta las diez el inicio de las clases para los tres primeros cursos de la carrera.

La consejera de Educación recordó que las administraciones públicas «tienen la responsabilidad de establecer las condiciones idóneas para que a los usuarios, en este caso de la autopista del norte de Tenerife, no les sea tan complicado llegar a su puesto de trabajo». Por eso, realizó un llamamiento para, «entre todos, buscar la mejor solución». Y eso es lo que está tratando de hacer el Cabildo de Tenerife, en opinión de la consejera de Educación.

No obstante, hizo hincapié en la necesidad de acompañar esta propuesta de retraso de inicio de la docencia con otras medidas. «Y me consta que el Cabildo también trabaja en ese sentido», concluyó. «Se están estudiando nuevas rutas y nuevas infraestructuras porque todo eso también se podría mejorar», recordó la consejera, quien no quiso entrar a valorar la idoneidad de la reciente propuesta realizada por Pedro Martín a la ULL; no obstante, aventuró que «no sé si con esta medida de la Universidad se resolvería el problema de los atascos».

En este sentido, reconoció los problemas que puede traer aparejado para la ULL el cambio de horarios puesto que, al igual que han explicado los decanos de las diferentes facultades, muchos grados se organizan actualmente con horarios de mañana y de tarde y, si se retrasa el comienzo de las clases dos horas –de ocho a diez de la mañana–, los dos turnos se solaparían. «Yo creo que primero habría que realizar un estudio exhaustivo sobre los horarios actuales de los estudios, para saber en qué facultades se podría hacer el cambio», explicó la consejera quien hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha toda una batería de medidas que acompañen a las acciones que pudiera poner en marcha la Universidad para mejorar la circulación en la autopista TF-5. «Esta no debe ser la única medida, esta es solo complementaria y eventual», dijo la consejera, quien insistió en que es necesario solucionar «por todos los medios» este problema para el que ya se están planteando diferentes alternativas, pero concluyó: «Una carretera no se hace de hoy para mañana».

"Falta de respeto"

El candidato a ocupar el cargo de rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, considera «una falta de respeto institucional dar dinero» a cambio del retraso del inicio de las clases puesto que «es una medida que podríamos llegar a acordar motu proprio porque forma parte de nuestra idiosincrasia universitaria». «Llueve sobre mojado en cuanto a este tema», recuerda el candidato quien ve complicado que se pueda llegar a lograr un cambio de horarios.

«Esto se ha propuesto antes y se han realizado estudios, pero las titulaciones que tienen más demanda y que, por tanto, podrían contribuir a una reducción significativa del tráfico, como Educación Economía, Empresa y Turismo, Derecho o Psicología, son precisamente las carreras que tienen turno de mañana y de tarde, por lo que no es viable el cambio», expresó el catedrático de Organización de Empresas. No obstante, el profesor reconoció que la ULL puede aportar soluciones al problema del tráfico.

«Podemos aportar investigación. Para eso contamos con la Cátedra de Economía y Movilidad, que puede aportar un análisis riguroso sobre el tema y que, además, está a la vanguardia de la investigación en este tema», explicó García, quien animó a trabajar en esta dirección porque, concluyó, «soy pesimista en cuanto al cambio de horarios porque ahí tenemos poco margen de trabajo».