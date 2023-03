Las facultades rechazan el aumento de la financiación y mantendrán su horario

La descongestión de la autopista TF-5 no pasa por retrasar el inicio de las clases. Eso es lo que sostiene la mayoría de las facultades de la Universidad de La Laguna (ULL), que rechazan la financiación extra anunciada por el Cabildo de Tenerife para los centros que accedan a comenzar la docencia a las diez de la mañana puesto que no consideran que esa sea la solución para los largos atascos que se producen cada día en la entrada del área metropolitana de Tenerife. Es verdad que se producen problemas de movilidad y es verdad que, en parte, son producidos por la ingente cantidad de personas que se trasladan hasta este punto de la Isla para trabajar y estudiar en la ULL, pero la comunidad universitaria considera que la respuesta está en fomentar la movilidad sostenible y en mejorar las infraestructuras existentes.

El Cabildo de Tenerife anunció que aportaría diez millones de euros extraordinarios por curso -a partir de 2023/2024-, y durante dos ejercicios, para aquellas facultades que decidieran retrasar su horario de clases y comenzar a las diez de la mañana. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien acogida por los centros ni por el alumnado. De hecho, esta idea llega tarde puesto que las facultades se encuentran estos días confeccionando sus horarios para el próximo curso y el Consejo de Gobierno de la ULL ya aprobó el lunes el calendario académico para 2023/2024, que dará comienzo el próximo 11 de septiembre.

Por el momento, la facultad de Ciencias de la Salud es la única que podría modificar sus horarios para retrasar el inicio de las clases a las diez de la mañana. Pero tan solo para los cursos de 1º, 2º y 3º de Medicina. El resto de años de este grado, así como las carreras de Enfermería y Fisioterapia -que comparten espacios en los alrededores del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias- mantendrían su horario habitual. Así lo adelantó la rectora de la ULL, Rosa Aguilar, quien explicó que la propuesta del Cabildo de Tenerife llegó a la institución hace algunas semanas "pero durante el curso no podemos hacer ningún cambio y por eso abordamos la propuesta ahora, cuando estamos confeccionando los horarios para el próximo curso". En cualquier caso, adelantó que la decisión no depende de la institución en su conjunto sino de los diferentes centros, que tienen capacidad de decisión en cuanto a sus horarios. "Pero la realidad es que la mayoría de las facultades tienen horario de mañana y de tarde, lo que dificulta retrasar el inicio de las clases y, además, no hay espacio suficiente para desdoblar aún más las lecciones", concluyó la rectora quien no obstante declaró que "tratamos de ayudar a solucionar este problema, en la medida de nuestras posibilidades". "Nuestro mayor hándicap es que no tenemos espacios suficientes para poder simultanear los horarios, tal y como sucedería si comenzaran las clases a las 10 de la mañana" y recordó que "precisamente por eso tenemos horario de mañana y tarde, para poder dar un mejor uso a nuestros recursos, y nuestros horarios ya son escalonados".

La rectora mostró así su intención de colaborar para solucionar el problema de los atascos en la autopista y confirmó que "ayudaremos siempre que podamos, y aunque no hubiera dinero sobre la mesa". En este sentido, diferentes responsables de las facultades se mostraron en contra de la medida propuesta por el presidente del Cabildo, puesto que consideran que la idea de financiar el retraso de las clases es totalmente electoralista.

El decano de la Facultad de Humanidades, Javier Medina, agradeció "el interés de las instituciones por tratar de resolver los problemas de movilidad en la Isla" pero recordó que la solución incluye muchos factores, y no solo a la ULL. En el caso de esta facultad, "ya hemos aprobado los horarios para el próximo curso", por lo que esta medida no podría entrar en vigor a partir de septiembre. El decano expresó que ya con anterioridad se han realizado diferentes propuestas para poder retrasar la llegada presencial del alumnado a la ULL, como ofrecer las dos primeras horas lectivas con clases virtuales pero insiste en que "somos una universidad presencial". "La ordenación del territorio es un asunto que lleva años coleando y entiendo que el Cabildo quiera buscar una solución, pero la ULL no tiene toda la culpa", concluyó.

María Ángeles Alonso es la decana de la Facultad de Psicología y fue tajante: "Los atascos que se producen a la entrada de Santa Cruz cada día no los provoca el alumnado de la Universidad". La decana explicó que facultades como la que ella dirige no pueden cambiar sus horarios porque el retraso del turno de la mañana también afectaría al turno de tarde y se niega a que el alumnado salga de clase a las once de la noche. Además, recordó que a esa hora ni siquiera se encuentra abierto el Aulario General de Guajara, donde Psicología imparte algunas de sus clases. En cuanto a la promesa de una mayor financiación para aquellas facultades que retrasen el inicio de sus clases aseguró que "ni con esas". Ese dinero no es suficiente para ampliar el Aulario, ni para contratar a más profesado que pueda garantizar dar clase cuando los horarios de mañana y de tarde se solapen. "Lamento es que la financiación de la universidad pública dependa de que cambiemos nuestros horarios", resumió.

El decano de la Facultad de Bellas Artes, Alfonso Ruiz Rallo, destacó su "intención de colaborar" pero reconoció que "vemos francamente difícil poder cambiar los horarios" puesto que considera prioritario que su alumnado pueda compaginar la asistencia a clase con otras actividades durante la tarde. "Creo que en Bellas Artes sería complicado retrasar el inicio de las clases por las características de la docencia, porque precisamos de un horario dilato y no podemos concentrar las clases y, en muchas ocasiones, ni siquiera podemos aprovechar un mismo espacio para impartir diferentes asignaturas porque hay trabajos que dejan bloqueada un aula durante todo un curso", reflexionó el docente quien recordó, no obstante, que Bellas Artes cuenta con hasta tres franjas horarias para el inicio de las clases por lo que "somos de los centros que más escalonadas tienen sus entradas".

La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna se encuentra ubicada en el Campus de Anchieta y su decana, María del Mar Afonso, dijo que este centro cuenta con cinco grados y bastantes títulos y el alumnado ya entra a sus clases de manera escalonada, entre las ocho y las nueve de la mañana, "pero retrasarlo hasta las diez no resulta viable". Recordó que el retraso del inicio de las clases conlleva que se simulteneen las lecciones de la mañana y de la tarde, por lo que habría que contar con nuevos espacios de docencia "pero las aulas no se construyen en dos días y, además, no hay terreno disponible para levantar nuevos edificios", afirmó Afonso quien añadió que ni el dinero resuelve ese problema en concreto. "Todos deseamos que se terminen los atascos pero creo que la solución pasa por crear conciencia social y que se mejore la movilidad compartiendo vehículos, por ejemplo, y la ULL ya está trabajando en esa senda", expresó.

Movilidad sostenible

El fomento de la movilidad sostenible fue otra de las apuestas que realizaron los representantes del alumnado universitario. El portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), Andrés Paz, explicó que el retraso del inicio de las clases es una de las posibles soluciones al problema de los atascos pero esa medida puede "generar incompatibilidades" y por eso insistió en que hay que tratar de no prolongar más la jornada para el alumnado y buscar otras soluciones. El portavoz de Libertad Estudiantil, Brian Trujillo, lamentó que el Cabildo de Tenerife quiera "culpar a una institución como la ULL de los problemas de tráfico y, sobre todo, a sus estudiantes" y recordó que "en los últimos años le hemos solicitado al presidente del Cabildo que subvencione el transporte público para que sea totalmente gratuito para los estudiantes y, ahora que se ha logrado, se pretende retrasar la salida de clase en horario de tarde hasta unas horas en las que precisamente no hay transporte público que podamos utilizar". "Nos parece fuera de lugar que se ofrezcan 20 millones de euros para que la ULL acceda al cambio y creemos que ese mismo dinero se podría emplear en potenciar el transporte público y crear una verdadera alternativa sostenible", concluyó.

El candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, calificó la propuesta del presidente Pedro Martín como "puro electoralismo" y señaló que "ofrecer 20 millones de euros a la Universidad, a cambio de modificar los horarios de entrada de los alumnos, nos parece arribista, teniendo en cuenta la situación financiera de la ULL, que ya ha sido denunciada por la propia rectora en medios de comunicación". En este sentido, Lope Afonso reclamó que "el cambio de horarios es una medida que habría que estudiar con sosiego, pero sin chantajes”. Por su parte, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo, Rosa Dávila, señaló que Pedro Martín y el PSOE "llegan tarde" a las soluciones para aliviar el tráfico de la TF-5 y recordó que la propuesta para cambiar los horarios ya la hizo el grupo nacionalista hace unos meses y fue rechazada por el grupo de Gobierno. "El cambio de horario hay que completarlo con otras actuaciones como el fomento del transporte público", concluyó.