La Palma se prepara para liderar la revolución energética: una jornada que marcará un antes y un después

El próximo 4 de diciembre de 2025, la Casa de la Cultura de Tazacorte acogerá uno de los eventos energéticos más relevantes del año: la Jornada de Autoconsumo y Sostenibilidad de La Palma, organizada por Multisistemas Energías Eficientes, el Cabildo Insular de La Palma y Caja Siete.

Un encuentro único que reunirá a expertos nacionales, empresas, instituciones y ciudadanía para impulsar un nuevo modelo energético en la isla.

La Palma, con uno de los índices de radiación solar más altos de Europa, posee un potencial extraordinario para acelerar la transición hacia el autoconsumo, la movilidad eléctrica y la independencia energética. Esta jornada nace precisamente para activar ese potencial y convertir los retos actuales en oportunidades reales de desarrollo económico y sostenible.

Un programa para transformar el futuro energético de la isla

El evento abordará los pilares de la sostenibilidad insular: autoconsumo, acumulación, movilidad eléctrica, agrovoltaica, microrredes, subvenciones y financiación.

Todo ello desde una perspectiva práctica, cercana y orientada a la acción.

Los asistentes podrán acceder a conocimientos de primer nivel aportados por una selección de ponentes que representan a las entidades más influyentes del sector energético en España.

Los protagonistas de la jornada: expertos que impulsan el cambio

La jornada contará con la participación de perfiles clave que aportarán una visión amplia y actualizada del panorama energético en La Palma, Canarias y el resto del país:

🔹 Alfredo Manuel Sánchez Ramos

Gerente de Multisistemas Energías Eficientes, empresa pionera en la isla con más de 8 MW instalados. Compartirá casos reales de autoconsumo residencial e industrial, con y sin acumulación.

🔹 Jon Vicente Cuadrado

Subdirector Comercial de Caja Siete, quien presentará las posibilidades de financiación para proyectos de energías renovables, claves para impulsar nuevas inversiones en la isla.

🔹 José María Vizuete Sánchez

Technical Manager de amara-e Solar Distribution, experto en sistemas de acumulación y su impacto en instalaciones fotovoltaicas y distribución eléctrica.

🔹 Javier Lázaro Serrano

Director Técnico y de Regulación de APPA Renovables, que analizará la situación del almacenamiento y las microrredes en Canarias y España, aportando una visión estratégica nacional.

🔹 Pablo Corredoira Rodríguez

Socio-Director de Haz Energía, experto en normativa, tramitación y oportunidades del autoconsumo colectivo y el almacenamiento.

🔹 Tomás Barreto Lorenzo

Empresario palmero y presidente honorífico de FEDEPALMA, que expondrá la visión empresarial insular y las oportunidades para fortalecer la independencia energética.

🔹 José A. Blanco Blanco

Especialista en baterías de Plug and Play Energy y vicepresidente de AEMER, que explicará metodologías avanzadas de hibridación y respaldo energético.

🔹 David Mignanelli

Ingeniero agrónomo de Powerfull Tree, referente en agrovoltaica, que presentará soluciones técnicas para integrar energía fotovoltaica con cultivos como el plátano.

🔹 Carlos González González

CEO de EPROS21ME, empresa clave en movilidad eléctrica en Canarias, que mostrará casos reales de instalación de puntos de recarga y su impacto en La Palma.

🔹 Nuria Albet Torres

Presidenta de la comunidad energética Energía Bonita, que explicará cómo la participación ciudadana puede transformar el acceso a la energía limpia.

🔹 Lionel Torres Rodríguez

Coordinador del Centro de Gestión de Energías Renovables de La Palma, que detallará el despliegue actual del autoconsumo en la isla y su impacto social.

Además, intervendrá representación técnica del Gobierno de Canarias, reforzando la visión institucional del evento.

Un espacio para conectar, aprender y actuar

Esta jornada busca mucho más que informar:

✓ Fomentará la creación de redes entre empresas, instituciones y ciudadanía.

✓ Acercará soluciones tecnológicas listas para implementar.

✓ Facilitará el acceso a financiación real.

✓ Impulsará proyectos agrícolas, industriales y comunitarios.

✓ Mostrará cómo resolver las limitaciones actuales de la red mediante acumulación, microrredes y autoconsumo compartido.

La Palma tiene ante sí una oportunidad histórica para convertirse en un referente de sostenibilidad en España. Esta jornada es el punto de partida.

La energía del futuro te espera en Tazacorte

📍 Lugar: Casa de la Cultura de Tazacorte

📅Fecha: 4 de diciembre de 2025

🕘Inicio: 09:00 h

🎫Aforo: 500 personas (entrada gratuita)

Un encuentro imprescindible para empresas, técnicos, administraciones públicas y ciudadanos comprometidos con el progreso de La Palma.