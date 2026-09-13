El escenógrafo Juan Sebastián Domínguez diseñará la Roma Imperial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Segunda etapa de Enrique Camacho al frente de la dirección artística del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (2015-2023) y estreno de escenógrafo para recrear la Roma Imperial, motivo que presidirá la nueva edición de la fiesta.

Aunque inicialmente se daba por hecha la continuidad de Sergio Macías, responsable del decorado chicharrero en 2026, el nuevo director ha confiado la tarea de ‘disfrazar’ el Recinto Ferial al director de arte Juan Sebastián Domínguez, gaditano amante del Carnaval de calle que fue encargado de la puesta en escena de Nebulossa junto al grancanario Israel Reyes, a quien considera casi un hermano. Juntos idearon ‘Zorra’, la propuesta de España en Eurovisión 2024.

Domínguez llega a Santa Cruz con experiencia en escenografía, vestuario e iluminación para ópera, zarzuela, danza, teatro y musicales, además de dirección de arte para televisión en programas como Benidorm Fest, Got Talent, The Dancer o Idol Kids. Es licenciado en Filología Hispánica y en Escenografía.

Su vínculo con el Carnaval nace mucho antes de los platós. «Ser de Cádiz no es solo haber nacido allí, es haber crecido entendiendo el Carnaval como una estructura dramática», explica. De esa escuela aprendió que el decorado puede ser discurso, que con poco hay que contar mucho y que el público forma parte de la escena.

Esa mirada le sirve para contrastar con Santa Cruz. «Si Cádiz es la palabra, la copla y la calle estrecha; Santa Cruz es la imagen, la fantasía y la avenida». Le fascina la capacidad de la fiesta para transformar la ciudad y la Gala de la Reina, que define como «una ópera popular».

El reto será convertir el Recinto Ferial en una Roma Imperial alejada del tópico. Domínguez llega con experiencia tras asumir la dirección artística de ‘Gades Romana’, proyecto sobre la historia de Cádiz en época romana que le obligó a pensar Roma «no como un decorado de peplum, sino como una dramaturgia viva».

Una Roma para habitarla

Su planteamiento para Santa Cruz sigue esa dirección. «No quiero hacer una Roma para mirar, sino una Roma para habitar y festejar. Una Roma viva, excesiva y popular». Descarta una sucesión de columnas blancas de poliespán y apuesta por una escenografía integrada en el espectáculo.

No será un simple fondo. «Toda escenografía debe ser funcional, servir a la escena, apoyar la dramaturgia y dar servicio a los que la habitan», señala. En este caso, comparsas, murgas, agrupaciones musicales y la Reina.

Domínguez asegura que el diseño está avanzado y que en breve podrá entrar en talleres, una vez se afinen detalles con Camacho y el equipo. El proyecto exigirá profesionales especializados. Él no piensa limitarse al dibujo: «Soy de los escenógrafos a los que les gusta pringarse las manos y estar en todo el proceso».

No será el mayor montaje de su carrera. Cita Puy du Fou España y ‘El sueño de Toledo’, además de Eurovisión, Eurojunior o Gades Romana, como experiencias comparables. Santa Cruz añade otro aliciente: aquí el espectáculo termina desbordando el recinto.

En dos o tres semanas prevé cerrar la propuesta junto a Enrique Camacho antes de instalarse en Tenerife para dirigir la construcción. El calendario apremia: el Carnaval celebrará su primer acto en el Recinto Ferial el sábado 23 de enero con el concurso de agrupaciones musicales.