Historia de una de las tradiciones más curiosas de Canarias, la Danza del Diablo en Tijarafe, en La Palma

La Danza del Diablo de Tijarafe es una de las tradiciones más populares de la isla de La Palma, y de las más curiosas de todo el archipiélago.

Cada 7 de septiembre, cientos de palmeros se lo pasan en grande viendo a al protagonista de la jornada, un muñeco en forma de diablo que escupe fuegos artificiales.

Un noche de música, bailes, fuegos y muchas risas que cada año gana más adeptos y que es una parte indispensable de las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria.

Historia

El origen de la Danza del Diablo de Tijarafe se remonta al año 1923, cuando, según explica la web municipal, los mayordomos de la fiesta de Cruz (3 de mayo) "con cañas y sacos endurecidos con sucesivas lechadas de cal hicieron un armazón adornado con papeles de colores, una vistosa corbata, un cigarro, etc. Antes de su puesta en escena lo minaron con voladores sin rabo, conectados con mechas de barrenos y lo pintaron de negro con hollín. Dentro del armazón se situaba la persona encargada de bailarlo entre los espectadores mientras iban quemando las cargas adosadas al cuerpo, el belgo y los cuernos, que durante muchos años no fueron más que dos bengalas. La cabeza, una simple lata de caramelos reconvertida en artefacto pirotécnico, contenía la sorpresa final: un puñado de voladores sin rabo que se abatían y explotaban sobre los pies de los espectadores".

Ese primer diablo, que salió tres años, desapareció brevemente hasta los inicios de la II República, cuando ya empezó a salir el 7 de septiembre.

Danza del Diablo / El Día

La llegada del diablo es anunciada, cada año, por gigantes y cabezudos. Hasta el año 1978, de ello se encargaban los propios vecinos y, es a partir de ese momento cuando el Ayuntamiento de Tijarafe asume las riendas.

"Se hace una carcasa de metal, que pesaba en vacío 40 kilos, y se encarga a una pirotecnia de Santa Cruz de La Palma la colocación de las cargas explosivas. El tránsito del volador sin rabo, la pólvora mezclada con limaduras de hierro y la mecha de barreno al fuego pirotécnico concedió mayor espectacularidad y relativa seguridad al festejo", explica la corporación en su web.

A partir del 1994, de la pirotecnia se encargan los hermanos Toste de Los Realejos (Tenerife).

Catalogación

El Gobierno de Canarias declaró la Danza del Diablo como Bien de Interés Cultural en 2007 y, desde 2011 también es Fiesta de Interés Turístico de Canarias.