El Estado prorroga la bonificación del 60 % del IRPF para 35.000 residentes en La Palma

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el Real Decreto-ley 23/2026, una norma que amplía de forma decisiva las medidas fiscales y de apoyo económico para la recuperación de La Palma. La pieza central del decreto ratifica la prórroga de la deducción del 60 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los contribuyentes residentes en la Isla, una bonificación que beneficiará a unas 35.000 personas y supondrá que el Estado deje de ingresar alrededor de 135 millones de euros en el ejercicio 2026.

El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha animado a todos los trabajadores con derecho a esta deducción a pedir su aplicación inmediata en las nóminas a partir de este mes de septiembre. Izquierdo ha subrayado la trayectoria ascendente de esta medida —que pasó de 78 millones en 2022 a 111 millones en 2025 y alcanzará los 135 millones este año— como una prueba con hechos de la recuperación progresiva de la actividad económica y del incremento de las rentas palmeras tras la erupción del Tajogaite.

Unas coladas del volcán Tajogaite se frenan en una zona de plataneras de la costa de Los Llanos de Aridane. / Andrés Gutiérrez

Inversión de 100 millones e incentivos al sector primario

El nuevo Real Decreto-ley habilita al Gobierno de Canarias a destinar 100 millones de euros de su superávit a partidas específicas para los damnificados y las infraestructuras de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte:

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