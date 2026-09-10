Concierto de Isabel Pantoja en La Palma: 15 guaguas especiales y un tren para llegar al Puerto de Tazacorte

El concierto de Isabel Pantoja en La Palma contará este sábado, 12 de septiembre, con un dispositivo especial de movilidad para facilitar los desplazamientos del público hasta el Puerto de Tazacorte. La organización ha previsto 15 guaguas especiales, al margen del servicio regular de transporte, que conectarán el municipio con diferentes puntos de la Isla.

El operativo se completará con un tren de movilidad dentro del propio puerto, que permitirá a los asistentes realizar el último tramo hasta el recinto donde tendrá lugar la actuación.

La medida busca facilitar tanto la llegada como la salida del público ante la importante afluencia prevista para uno de los principales eventos del Isla Bonita Love Festival, que este año celebra su décimo aniversario.

¿Cómo llegar al concierto de Isabel Pantoja en La Palma?

Las personas que tengan previsto acudir al concierto podrán desplazarse hasta Tazacorte mediante las 15 guaguas especiales habilitadas para la ocasión. Estas conectarán el puerto con diferentes puntos de La Palma, mientras que el tren de movilidad permitirá completar el recorrido desde el interior del recinto portuario hasta la zona del concierto.

Las plazas para utilizar este dispositivo de transporte se pueden reservar previamente.

Reservar plaza en las guaguas especiales para el concierto⁠

La organización recomienda utilizar este dispositivo para facilitar los desplazamientos ante el volumen de público previsto para la actuación.

¿Dónde comprar las entradas para Isabel Pantoja?

Las últimas entradas para el concierto de Isabel Pantoja en La Palma continúan disponibles a través de Tomaticket.

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La actuación tendrá lugar este sábado 12 de septiembre en el Puerto de Tazacorte y será una de las grandes citas musicales del décimo aniversario del Isla Bonita Love Festival.

La cantante ofrecerá un espectáculo en el que repasará sus 50 años de trayectoria, en el que está previsto un importante despliegue sobre el escenario. Pantoja estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y una formación coral, con más de 50 personas implicadas en la producción.

Además, el concierto tiene un carácter especialmente destacado dentro de la gira de la artista, ya que será su único concierto en España dentro de esta gira.

La Semana Social comienza el lunes 14 de septiembre

La programación del Isla Bonita Love Festival continuará después del concierto con la Semana Social, que se celebrará entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane.

La agenda estará centrada en la diversidad, los derechos LGTBI+ y la dimensión social del festival, con diferentes charlas, encuentros y debates.

Isabel Pantoja tendrá también presencia en esta programación como madrina de la agenda social. La cantante participará el lunes 14 de septiembre en una charla a las 19:30 horas y, posteriormente, a las 20:25 horas, en el acto de inicio de la Semana Social.

Su participación servirá de enlace entre la programación musical del sábado y una vertiente social que ha ido adquiriendo mayor protagonismo dentro del festival durante los últimos años.