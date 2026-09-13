El CD Leganés de Álvaro Morata se cruza en el camino del CD Tenerife

El CD Leganés de la superestrella Álvaro Morata se cruza en el camino del CD Tenerife. El equipo madrileño, aspirante a todo esta temporada en Segunda División, visita este domingo (20:00) el Heliodoro Rodríguez López.

Cita de altísima exigencia para los de Álvaro Cervera, que si bien llegan tras sumar un punto de los últimos seis en juego, están rindiendo por encima de las expectativas en el curso de su regreso a Segunda. Victorias frente a Eibar y Almería (el primero siempre un rival a tener en cuenta y el segundo un candidato claro al ascenso), derrota inmerecida frente al Sporting en el Heliodoro y empate a domicilio en el campo de la Real B.

Previa del CD Tenerife-CD Leganés. / El Día

Un puesto en el centro para tres candidatos

Ante el filial vasco, al Tenerife no solo se le escapó el triunfo cuando un gol de Fabricio había declinado la balanza provisionalmente en su favor, sino que además perdió a Jesús Álvarez por lesión para varias semanas. La baja del aragonés, precisamente, es la gran incógnita en un once que empieza a salir de carrerilla y en el que Fabricio, el goleador en Zubieta, oposita a ocupar la medular junto a Juanjo Sánchez. Más complicado lo tienen Anes y Pittón, que no ha debutado, pero no se les puede descartar.

Arriba, se busca al cuarto delantero

En la defensa todo apunta a que se mantendrán David, León y Landázuri y a que será César el que ocupe esta vez el lateral derecho, como ha sucedido hasta ahora en los duelos en la Isla. Arriba son fijos Gallego, Víctor Moreno y Nacho Gil. Enric siempre como 9 y Nacho desde la izquierda, mientras que Víctor ha jugado por la derecha y por detrás del punta. Ese hueco, el de cuarto atacante, busca dueño y numerosos son los candidatos a ocuparlo: desde Pecar, titular por primera vez el fin de semana pasado, hasta Noel López, pasando por Baba, Chapela, Dani Fernández e incluso Cristian Gomis y Gerard Valentín. Los últimos en llegar están disponibles y son perfiles del gusto del míster.

Gomis, que se estrenó con la camiseta del CD Tenerife en el amistoso contra el Laguna. / CDT

Posible debut de Gerard Valentín y Christian Gomis

Los quiere ver el Heliodoro, a Valentín y a Gomis, con la camiseta blanquiazul –todo lo nuevo, especialmente cuando tiene un poco de misterio como es el caso de Gomis, dispara la expectación–, pero más aún sumar a su equipo después del disgusto del tropiezo ante el Sporting. No brilló el equipo de Cervera ese día con balón, es cierto, pero también que no mereció perder. Hay ganas de reválida.

El Leganés, mucho más que Álvaro Morata

Lástima, como casi siempre en Segunda, que el adversario no lo vaya a poner sencillo. Todo lo contrario, este Leganés tiene muy buena pinta. Y no solo por el fichaje de última hora de Morata, la más mediática de las operaciones del verano en la Hypermotion y que ya debutó el pasado fin de semana ante Las Palmas, sino porque su músculo económico (propiedad desde junio de 885 Capital, un fondo de inversión con sede en Emiratos Árabes Unidos que ha aupado a los pepineros al tercer puesto en el ranking de límites salariales) se está traduciendo en un buen comienzo: el Lega es sexto con ocho puntos y no conoce la derrota.

Los de Rubén Albés no andan todavía muy finos en ataque, pero solo han recibido un gol y, sobre una base de defensa de cinco, están haciendo de la solidez su gran argumento. «Es un equipo especial», ha advertido Cervera en la previa. Además de un goleador contrastado y vigente como Morata, al preparador tinerfeñista le «preocupa» también la velocidad de Soko, «seguramente el jugador más rápido de la categoría».

El Leganés nunca ha ganado en el Heliodoro

El CD Leganés, un visitante contemporáneo en el Heliodoro Rodríguez López (su primera vez fue en el año 2000) no ha ganado nunca en la Isla. De los 12 Tenerife-Leganés disputados hasta la fecha –diez en Segunda y dos en la extinta Segunda B–, el equipo tinerfeño sumó un punto en siete oportunidades, mientras que se llevó la victoria en las otras cinco. Nunca se vieron en el recinto santacrucero en la Copa del Rey. El último precedente de se remonta a la 23/24 (0-0), mientras que en la 22/23 los blanquiazules ganaron por 1-0 merced a un solitario tanto de penalti de Enric Gallego.