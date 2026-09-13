Santa Cruz de Tenerife se pone las pilas con los coches abandonados en la calle: la Policía retira 45 en cuatro meses

Santa Cruz de Tenerife se pone las pilas con la retirada de vehículos abandonados en las calles de la capital. En solo cuatro meses, la Policía Local chicharrera ha quitado de la vía pública un total de 45 coches. Esto supone que, como media, cada tres días la grúa ha trasladado un vehículo abandonado.

Del total, 35 se han retirado mediante el procedimiento administrativo estipulado para ello y en diez casos, fueron sus propietarios los que cedieron los vehículos, sin coste, para su compactación y eliminación. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de la capital, el 57,7 se encontraba en la zona Ofra-Costa Sur.

El Ayuntamiento de la capital chicharrera señala que desde el pasado mes de mayo, la Policía Local ha reforzado el control de la situación de los vehículos abandonados en las calles del municipio. En este trabajo se ha implicado tanto el Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) como las distintas Unidades Operativas policiales, para detectar, confirmar e informar sobre la situación de muchos coches en los cinco distritos de la capital, señala el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El regidor destaca el esfuerzo realizado por la Policía Local, así como la colaboración de los vecinos de Santa Cruz. "Este es un tema que nos preocupa y ocupa y en el que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para conseguir retirar de las calles estos coches abandonados, ya sea mediante la culminación de los expedientes, o a través de la cesión de los vehículos para su retirada, por lo que agradecemos a los propietarios la colaboración prestada".

Por su parte, la concejala de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, apunta que se trabaja de forma continúa para completar los expedientes y poder llevar a cabo la retirada efectiva de los vehículos. "Fruto de ese esfuerzo continuado son estas cifras, números que seguiremos ampliando con nuevas retiradas en los próximos meses", agrega.

La edil comenta que la Policía Local capitalina ha seguido reforzando la información y concienciación entre los propietarios de muchos de los vehículos abandonados que mantienen un expediente abierto en la administración municipal, para que los retiren de las vías públicas o, en algunos casos, realicen su cesión gratuita para poder ser llevados a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) donde son destruidos y descontaminados. "Esto evita posibles consecuencias a los titulares de los vehículos, así como la eliminación inmediata de un residuo sólido, en condiciones de seguridad".

Tramitación

En la actualidad, la tramitación de este tipo de expedientes se rige por el Real Decreto 06/2015, de 30 de octubre, que aprobó el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que especifica qué se considera, legalmente, como un vehículo abandonado. Esta norma protege, especialmente, las garantías para los propietarios de vehículos que pudieran parecer que están en situación de abandono.

El área de Seguridad aclara que una vez se inspeccionan los casos de abandono, no siempre se puede declarar que un vehículo está abandonado, independientemente del tiempo que pueda llevar estacionado, ya sea por un aspecto de suciedad o carencia de documentación necesaria para circular, por ejemplo, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA)

En aplicación de la norma estatal solo se puede declarar que un vehículo está abandonado si permanece estacionado durante más de un mes en el mismo lugar, presenta desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios y todo ello sin que haya sido utilizado durante ese periodo. "Por esta causa hay muchos expedientes iniciados por el GRUVA que se corresponden a un mismo vehículo, generándose duplicidades administrativas y la obligatoria extensión de los plazos para su retirada definitiva", apunta el Ayuntamiento.

En ese tránsito administrativo, continúa el Consistorio, se realizan otras gestiones enmarcadas en la ordenanza municipal específica ya que, después de un período superior a diez días estacionado en el mismo lugar, la Policía Local puede proponer una sanción al titular mientras que se inicia un seguimiento de la situación del vehículo.

El grupo municipal del Partido Socialista ha denunciado en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tarde tanto tiempo en retirar un vehículo abandonado de la vía pública, en lugar de trasladarlos de manera inmediata al depósito municipal hasta que se resuelva su tratamiento como residuo. La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, ha alertado de numerosos coches abandonados llevan ocupando plazas de aparcamiento desde hace "mucho tiempo", incluso, desde hace años.