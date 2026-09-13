Suben las temperaturas en Tenerife este lunes: hasta 34 grados y calima

El calor volverá a ganar intensidad este lunes en Tenerife, con un ligero ascenso de las temperaturas máximas que llevará los termómetros hasta los 33 grados en Santa Cruz de Tenerife y que podrá dejar valores de hasta 34 grados de forma local en el sur de la isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a una jornada marcada por la calima, con cielos poco nubosos o despejados en general.

La situación estará acompañada por un nuevo episodio de temperaturas elevadas que afecta al conjunto de Canarias. El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago a partir de las 11:00 horas de este lunes, 14 de septiembre, a partir de la información facilitada por la Aemet y otras fuentes y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Tenerife alcanzará hasta 35 grados el martes

En Tenerife, las temperaturas más altas se concentrarán especialmente en las medianías y cumbres del sur y oeste, además de algunas zonas del área metropolitana. Emergencias prevé que durante este lunes se alcancen entre 32 y 33 grados en estos puntos.

El calor podría intensificarse todavía más durante la jornada del martes. Para entonces se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, con valores de hasta 35 grados de forma local en las medianías del sur y de hasta 36 grados en la vertiente sur del área metropolitana.

La Dirección General de Emergencias mantiene el seguimiento de la evolución de este episodio y no descarta actualizar las previsiones en función de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas.

Calima y cielos poco nubosos en Tenerife

En Tenerife predominarán este lunes los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan algunos intervalos nubosos en las zonas costeras durante la primera mitad del día.

La principal novedad será la presencia de calima, que afectará a la isla durante la jornada. El Gobierno de Canarias también ha declarado la situación de prealerta por calima en todo el Archipiélago desde las 00:00 horas del lunes.

Las mayores concentraciones de polvo sahariano se esperan en las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, aunque la calima también llegará a las medianías y cumbres de Tenerife y del resto de las islas.

En las medianías y cumbres del Archipiélago, las concentraciones de polvo podrán superar los 75 microgramos por metro cúbico y alcanzar incluso los 100 microgramos por metro cúbico. Esta situación podría situar el índice de calidad del aire entre desfavorable y muy desfavorable en algunos puntos.

En cuanto al viento, en las costas de Tenerife soplará flojo del norte, con predominio del régimen de brisas, mientras que en las zonas de interior será flojo a moderado de componente sur.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también superarán los 34 grados

El episodio de calor afectará igualmente al resto del Archipiélago, aunque con distinta intensidad según las islas.

En Gran Canaria, las temperaturas máximas subirán ligeramente, con un ascenso que será moderado en las zonas bajas y medianías, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste. Los valores podrán alcanzar los 34 grados en algunos puntos.

En Lanzarote, las temperaturas mínimas subirán ligeramente y podrán mantenerse por encima de los 25 grados durante la noche. Las máximas experimentarán un ascenso moderado y notable en el interior, donde podrán alcanzar o superar los 34 grados.

En Fuerteventura, las temperaturas máximas también subirán de forma moderada y notable en las zonas interiores, con posibilidad de alcanzar o superar los 34 grados.

La Gomera y La Palma rondarán los 30 grados

En La Gomera, las temperaturas tendrán pocos cambios en el sur y subirán ligeramente en el norte, especialmente las máximas. En las zonas de interior se esperan valores de entre 30 y 33 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 34.

En La Palma, los cielos estarán poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en las zonas costeras durante la primera mitad del día. También habrá presencia de calima. Las temperaturas tendrán pocos cambios y alcanzarán los 30 grados en las zonas de interior. En Santa Cruz de La Palma se esperan valores de entre 23 y 29 grados.

En El Hierro, la situación será similar, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos nubosos en las costas durante la primera mitad del día. La calima también afectará a la isla. Las temperaturas tendrán pocos cambios y podrán alcanzar los 30 grados en zonas de interior.

Viento y estado de la mar

En el conjunto de Canarias, el viento soplará del norte y nordeste con fuerza 3 a 5, aunque en algunas zonas las intensidades serán de fuerza 3 o 4. En las costas del sur, oeste y suroeste predominarán los vientos variables de fuerza 1 a 3, con brisas y mar rizada.

El estado de la mar estará marcado por marejadilla o marejada, además de mar de fondo del norte o nordeste, con olas de entre uno y dos metros.