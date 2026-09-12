Obras públicas introduce en el escaparate un trazado de la LP-2

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, publicó ayer, 11 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el inicio nuevamente del trámite simultáneo de información pública y de consulta a la Administraciones públicas afectadas y personas interesadas del proyecto de trazado y construcción de la variante de la LP-2 entre El Remo y La Zamora, en el término municipal de Fuencaliente, en La Palma.

Desde ayer, las personas interesadas en presentar alegaciones, observaciones o consultas pertinentes dispondrán de un plazo de 30 días hábiles, y podrán consultar toda la documentación del proyecto a través de la web de la Consejería.

Aquellas personas o entidades que ya hubiesen presentado alegaciones o informes en el trámite anterior, dispondrán de este nuevo plazo para reiterar, ratificar o completar sus aportaciones si así lo desean.

Esta actuación permitirá comunicar los municipios de Los Llanos de Aridane y Fuencaliente, en la isla de La Palma, y responder a una demanda histórica de los residentes por la posibilidad que ofrece de dar respuesta a la escasa accesibilidad a las instalaciones agrícolas y turísticas existentes en la costa de Fuencaliente, indispensables para la recuperación y reconstrucción de la Isla.

Esta actuación, incluida en el Convenio de Carreteras, consiste en la realización de una variante a la carretera LP-2, en la zona costera, que permitirá comunicar los municipios de Los Llanos de Aridane y Fuencaliente, conectando las carreteras LP-209, que llega hasta La Zamora, y la LP-213, en El Remo, a través de la ejecución de dos túneles unidireccionales de 4,8 km, con dos carriles cada uno.

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La plataforma alcanzará una anchura de 9 metros distribuida en dos carriles de 3,5 metros cada uno, con arcenes de un metro de anchura y andenes de 0,75 metros a cada lado. Esta opción ha sido seleccionada, entre las alternativas estudiadas, por ser la que menor impacto ambiental genera ya que el trazado de los túneles discurre por el acantilado del Rodadero, en cuya superficie se localizan espacios de la Red Natura 2000 y de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. n