El nuevo decreto estatal amplía las ayudas a agricultores y autónomos afectados por el volcán Tajogaite
Hacienda eleva a 135 millones de euros el coste de la rebaja fiscal para 35.000 contribuyentes palmeros, mientras amplía las medidas de apoyo para agricultores y trabajadores autónomos afectados
El nuevo decreto que prorroga la deducción en el IRPF ampliará las ayudas a agricultores y autónomos y moviliza 100 millones del superávit de Canarias para la reconstrucción de La Palma. Además de esa lectura en clave positiva, la rebaja fiscal del 60% en la Isla costará al Estado 135 millones de euros y alcanzará a 35.000 contribuyentes en 2026. Estos son algunos de los datos que Hacienda ha trasladado al comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.
Recuperación de la economía palmera
La medida ha sido prorrogada para este ejercicio mediante el Real Decreto-ley 23/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Izquierdo ha animado a los trabajadores de la Isla que tengan derecho a la deducción a solicitar su aplicación directamente en la nómina a partir de septiembre. El impacto de esta bonificación ha aumentado de forma significativa desde su puesta en marcha. El Estado dejó de ingresar 78 millones de euros en 2022, una cifra que ascendió a 111 millones en 2025 y que superará previsiblemente los 135 millones en 2026. Para Izquierdo, esta evolución refleja la recuperación de la economía palmera tras la erupción del Tajogaite, ya que el incremento del coste fiscal de la deducción responde también al aumento de las rentas sobre las que se aplica.
En su conjunto, el nuevo paquete combina alivio fiscal, financiación y medidas específicas para el sector agrario y los autónomos, prolongando el apoyo público a La Palma cinco años después de la erupción del Tajogaite. Entre los puntos destacados de esta ampliación de las medidas extraordinarias implantadas como consecuencia de la crisis volcánica hay que subrayar la existencia de una moratoria para los agricultores que se vieron afectados por las coladas. En este sentido, se fija una nueva suspensión de seis meses para determinadas explotaciones de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte: los beneficiarios podrán solicitar hasta el próximo 15 de octubre la suspensión del pago de intereses y principal de préstamos y créditos entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.
Proteger a los autónomos
Otra de las ventajas de la prórroga de las bonificaciones fiscales afecta de manera directa a la actividad que desarrollan los autónomos.
Y es que el decreto modifica las condiciones de acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados por la erupción. Las subvenciones del programa POSEI quedan fuera del cómputo de ingresos netos, evitando que estas ayudas hagan superar los límites establecidos para acceder a la prestación.
Otras compensaciones que van a quedar reguladas a partir de esta prórroga afecta a los plataneros, ya que entre 8 y 9 millones de euros se emplearán para resarcir a los agricultores por los kilos improductivos de sus fincas correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, siempre y cuando que las parcelas sigan inaccesibles o en reconstrucción.
Compensaciones por daños
Otra parte de las indemnizaciones se destinará a retribuir parte de los daños ocasionados por la destrucción de cuartos de aperos, estanques, empaquetadoras y otras infraestructuras, con ayudas orientadasa aproximarse al valor real de los bienes perdidos. La reactivación de los proyectos hidráulicos es otro de los puntos calientes en todo el proceso de recuperación económica de la Isla: reponer las conexiones en fincas e incrementarlas en zonas próximas a las coladas es uno de los ejes principales de las actuaciones que se acometarán en los próximos meses.
La seguridad de los vecinos de Puerto Naos también aparece en el calendario de actuaciones con una reserva de un millón de euros que se destinará a la construcción de un sistema de canalización que permita extraer el dióxido de carbono del subsuelo antes de que alcance la superficie.
Asepalma aplaude la aprobación del 'Decreto Canarias'
La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) valora la aprobación del Decreto Canarias' que permitirá a Canarias movilizar 100 millones de euros destinados a continuar la recuperación agraria de La Palma, cinco años después de la erupción volcánica del Tajogaite.
Para Asepalma, lo aprobado el pasado martes supone además el cumplimiento del compromiso asumido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión celebrada el pasado 9 de julio en Madrid.
La patronal remarca en una nota que tras la anterior habilitación estatal de 100 millones de euros y su inmediata ejecución por el Gobierno de Canarias, desde comienzos de 2026 se trabajó intensamente en identificar, inventariar y cuantificar las actuaciones todavía pendientes, con la participación del Ejecutivo autonómico, el Cabildo de La Palma, ayuntamientos afectados, comunidades de regantes y representantes del sector.
Ese trabajo, apunta, permitió construir una hoja de ruta concreta y cuantificada para culminar la reconstrucción agraria, que posteriormente fue trasladada al Parlamento de Canarias.
Asepalma agradece especialmente el "respaldo" de todas las fuerzas políticas del Parlamento autonómico sin excepción y su apoyo mostrado a la causa de la recuperación agraria.
"Aunque las soluciones no siempre llegan con la rapidez deseada, ese apoyo ha estado presente durante todo el proceso y demuestra que la reconstrucción de La Palma es una causa común, por encima de siglas y administraciones", indica.
La patronal destaca especialmente el trabajo del comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, y el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, "cuya labor de interlocución, seguimiento y coordinación ha contribuido a conectar verdaderamente el trabajo desarrollado en Canarias con las decisiones que debían adoptarse en Madrid".
Los nuevos recursos permitirán actuar sobre algunas de las principales necesidades ya identificadas como el sostenimiento del tejido productivo mientras las explotaciones recuperan su producción; las compensaciones por pérdidas patrimoniales pendientes; la diferencia entre las ayudas recibidas y los costes reales de reconstrucción y obras e infraestructuras hidráulicas necesarias.
No es el final del camino
Los 100 millones constituyen, por tanto, "un nuevo gran impulso, pero no el final del camino, el objetivo debe seguir siendo culminar la recuperación de la agricultura sepultada y atender progresivamente las necesidades pendientes", detalla Asepalma.
En esa línea, la patronal confía ahora en la "inmediata ejecución" de estos recursos por parte del Gobierno de Canarias y con la "misma agilidad" demostrada con los fondos anteriores, para que la financiación se transforme cuanto antes en actuaciones sobre el terreno.
"El trabajo de estos meses demuestra que cuando Canarias y Madrid, las administraciones, las fuerzas políticas y el sector trabajan unidos sobre una misma hoja de ruta, los resultados llegan. Ahora toca ejecutar estos recursos con rapidez y seguir trabajando juntos hasta culminar la reconstrucción", subraya.
Asepalma considera que la aprobación del decreto tiene "un valor especialmente simbólico" aunque "todavía queda camino por recorrer".
"Cinco años después, estos 100 millones representan el demandado impulso para seguir devolviendo a La Palma su agricultura, y con ello, su economía, su tradición y su futuro. La unión, la coordinación y el trabajo conjunto han permitido llegar hasta aquí y deben permitir ahora culminar la reconstrucción", detalla.
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