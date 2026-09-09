El nuevo decreto estatal amplía las ayudas a agricultores y autónomos afectados por el volcán Tajogaite

El nuevo decreto que prorroga la deducción en el IRPF ampliará las ayudas a agricultores y autónomos y moviliza 100 millones del superávit de Canarias para la reconstrucción de La Palma. Además de esa lectura en clave positiva, la rebaja fiscal del 60% en la Isla costará al Estado 135 millones de euros y alcanzará a 35.000 contribuyentes en 2026. Estos son algunos de los datos que Hacienda ha trasladado al comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.

Recuperación de la economía palmera

La medida ha sido prorrogada para este ejercicio mediante el Real Decreto-ley 23/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Izquierdo ha animado a los trabajadores de la Isla que tengan derecho a la deducción a solicitar su aplicación directamente en la nómina a partir de septiembre. El impacto de esta bonificación ha aumentado de forma significativa desde su puesta en marcha. El Estado dejó de ingresar 78 millones de euros en 2022, una cifra que ascendió a 111 millones en 2025 y que superará previsiblemente los 135 millones en 2026. Para Izquierdo, esta evolución refleja la recuperación de la economía palmera tras la erupción del Tajogaite, ya que el incremento del coste fiscal de la deducción responde también al aumento de las rentas sobre las que se aplica.

En su conjunto, el nuevo paquete combina alivio fiscal, financiación y medidas específicas para el sector agrario y los autónomos, prolongando el apoyo público a La Palma cinco años después de la erupción del Tajogaite. Entre los puntos destacados de esta ampliación de las medidas extraordinarias implantadas como consecuencia de la crisis volcánica hay que subrayar la existencia de una moratoria para los agricultores que se vieron afectados por las coladas. En este sentido, se fija una nueva suspensión de seis meses para determinadas explotaciones de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte: los beneficiarios podrán solicitar hasta el próximo 15 de octubre la suspensión del pago de intereses y principal de préstamos y créditos entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Una concretera en una zona de obras del litoral de Los Llanos de Aridane. / Andrés Gutiérrez

Proteger a los autónomos

Otra de las ventajas de la prórroga de las bonificaciones fiscales afecta de manera directa a la actividad que desarrollan los autónomos.

Y es que el decreto modifica las condiciones de acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados por la erupción. Las subvenciones del programa POSEI quedan fuera del cómputo de ingresos netos, evitando que estas ayudas hagan superar los límites establecidos para acceder a la prestación.

Otras compensaciones que van a quedar reguladas a partir de esta prórroga afecta a los plataneros, ya que entre 8 y 9 millones de euros se emplearán para resarcir a los agricultores por los kilos improductivos de sus fincas correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, siempre y cuando que las parcelas sigan inaccesibles o en reconstrucción.

Compensaciones por daños

Otra parte de las indemnizaciones se destinará a retribuir parte de los daños ocasionados por la destrucción de cuartos de aperos, estanques, empaquetadoras y otras infraestructuras, con ayudas orientadasa aproximarse al valor real de los bienes perdidos. La reactivación de los proyectos hidráulicos es otro de los puntos calientes en todo el proceso de recuperación económica de la Isla: reponer las conexiones en fincas e incrementarlas en zonas próximas a las coladas es uno de los ejes principales de las actuaciones que se acometarán en los próximos meses.

Una de las zonas de exclusión creadas en Puerto Naos. / Andrés Gutiérrez

La seguridad de los vecinos de Puerto Naos también aparece en el calendario de actuaciones con una reserva de un millón de euros que se destinará a la construcción de un sistema de canalización que permita extraer el dióxido de carbono del subsuelo antes de que alcance la superficie.