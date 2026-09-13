Isabel Pantoja pone 'patas arriba' el Puerto de Tazacorte

Abanicos, peinetas, lunares... Esos elementos no faltaron en el concierto que acaba de ofrecer la tonadillera Isabel Pantoja en el Puerto de Tazacorte. Por no faltar no faltó ni su hijo Kiko Rivera, ya repuesto de su último percance sanitario, y su novia, Lola García. La reina de la copla puso patas arriba un recinto en el que se dieron cita más de cinco mil personas en una de las jornadas doradas del Isla Bonita Love Festival. Y es que todo lo que hace la dueña de Cantora provoca una catarsis que se activó en cuanto pisó la Isla el pasado viernes por la tarde.

Su legión de seguidoras animaron la mañana en la Villa de Tazacorte [con sus coloridas camisetas y souvenirs para celebrar medio siglo de carrera musical] hasta que se abrieron las puertas del recinto portuario sobre las seis y media de la tarde. Y es que una pantojista de pura cepa hace lo que haga falta por estar en la única cita española de una gira para el recuerdo.

Sus fans no le fallaron

«Guapa, Isabel oe, oe, oe... o ya está aquí la reina», fueron algunas de las consignas que se escucharon minutos antes de que los músicos fueran tomando posiciones en el escenario. La intérprete de Se me enamora el alma prefirió la compañía de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en lugar de rodearse de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST).

Con esos mimbres arrancó una velada en la que fueron cayendo clásicos como Hoy quiero confesarme o Era mi vida él. Medio centenar de músicos y un coro se pusieron en manos del maestro Carlos Checa durante casi dos horas y media: la conexión con la artista fue instantánea [esta semana hubo una toma de contacto en GranCanaria para ajustar el espectáculo] y entre tema y tema de los de tronios, es decir, los que están en la hoja de ruta de Isabel Pantoja desde hace unas cuantas décadas, se colaron unos bonus extra con las partituras de A pesar del tropezón [un tema recurrente cuando la artista se entrega a sus fans], Pero vas a extrañarme y, por supuesto, un guiño a la afición local con el Canarias,Canarias, de Rafael de León y Juan Solano.

Panorámica del escenario donde actuó Isabel Pantoja. / Isla Bonita Love Festival

En armonía familiar

En esta ocasión Isabel no solo estuvo acompañada por su hermano, Agustín, a su lado sintió a su hijo Kiko Rivera y su novia, la bailadora Lola García. Atrás quedaron los días de distanciamiento entre la madre y el hijo, anoche estuvieron todas a una en el evento celebrado muy cerca del punto por donde terminaron huyendo las coladas del Tajogaite en busca del mar.

Isabel Pantoja nunca da puntadas sin hilo. Sabe en todo momento cómo introducir la frase perfecta para dejar al personal con la mosca detrás de la oreja y en su parada canaria no rompió la tradición. «A ver si nos sale bonito», comentó antes de subir al escenario. «Sigo luchando hasta que Dios quiera y tenga fuerza mi cuerpo», añadió para dejar la duda en el aire. Eso sí, las frases que encadenó durante el concierto fueron de otro perfil. Ahí tiró de una emoción a flor de piel para elogiar a sus seguidoras, destacar lo bien que se siente cada vez que pisa Canarias y el amor que percibió a los pies del volcán. Su gigantesca experiencia emergió con fuerza a la hora de presentar su próxima canción, en las pausas que abrió para cambiar su vestuario, cuando agradeció la invitación para formar parte de una iniciativa que este año celebra un aniversario de los llamados redondos. Se le vio emocionada cuando el público «casi suplicaba» uno de los bises que se colocan en la parte del programa que muchos llaman de propina. Pero Isabel no vino, cantó y se marchó. Mañana seguirá viviendo las reacciones del espectáculo de anoche en la Isla [la opinión generalizada es que fue del agrado de la gran mayoría, aunque los más tiquismiquis siempre quieren más] y el lunes, cuando los ecos de su actuación vayan desapareciendo entre las barranqueras del Valle de Aridane, amadrinará el acto inicial de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival.