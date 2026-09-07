Los problemas respiratorios en La Palma se mantienen cinco años después de la erupción del Tajogaite

85 días de exposición a la nube de ceniza y los gases de la erupción del volcán Tajogaite han mermado la salud respiratoria de la población de La Palma. Así lo constata la Sociedad Española de Neumología (SEPAR) tras la realización de un estudio sobre el impacto del proceso eruptivo en los ciudadanos.

Bajo el nombre de Proyecto Ashes, se trata de la investigación científica más amplia realizada hasta el momento acerca de las consecuencias de una erupción en la salud del aparato respiratorio de la población.

Los resultados de este estudio, que ya ha sido objeto de varios artículos publicados en revistas científicas, serán presentados este mismo mes de septiembre en el Hospital General de La Palma. La cita será el próximo 22 de septiembre, coincidiendo con el quinto aniversario de la erupción del volcán en Cumbre Vieja.

La investigación ha analizado a más de 2.000 personas durante los últimos cinco años muestra que 85 días de exposición a la erupción se asociaron con hasta tres veces más probabilidad de presentar tos y el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar entre la población más expuesta a la erupción.

Algunos resultados

Aunque muchos síntomas fueron disminuyendo con el paso del tiempo, las diferencias continuaron siendo apreciables al comparar a los individuos con mayor exposición frente a aquellos con niveles moderados o nulos.

Los investigadores observaron igualmente un aumento de la utilización de los servicios sanitarios entre la población expuesta, tanto durante la erupción como en los años posteriores.

En cuanto a pediatría, se constató un incremento de la sintomatología general, respiratoria, ocular y cutánea durante la erupción. La recuperación posterior fue variable, lo que ha llevado al equipo investigador a mantener una vigilancia específica sobre este grupo.

El acto contará con la participación de representantes institucionales, investigadores principales del Proyecto ASHES y miembros de la Junta Directiva de SEPAR, quienes presentarán los resultados del estudio, sus implicaciones clínicas y las recomendaciones para mejorar la respuesta sanitaria ante futuras erupciones volcánicas.