Isla Bonita Love Festival y Canarias Viaja unen fuerzas para que su 10º aniversario llegue a todo el archipiélago

Canarias Viaja apoya un año más la nueva edición del Isla Bonita Love Festival con una batería de paquetes pensados para que las personas de cualquier isla del archipiélago puedan disfrutar sin complicaciones del festival, que se celebra el 12 y el 19 de septiembre en el Puerto de Tazacorte, La Palma.

La colaboración entre ambas entidades pone a disposición del público unos paquetes de viaje que combinan vuelo, entrada y, en algunos casos, alojamiento, facilitando así el desplazamiento a una edición que celebra el 10º aniversario del festival con un cartel liderado por mujeres: Isabel Pantoja, Laura Pausini y Nathy Peluso suben al escenario del Puerto de Tazacorte para protagonizar dos noches irrepetibles.

Paquetes a la carta para cada tipo de viajero

Canarias Viaja ha diseñado varias opciones según las necesidades de cada persona. Quienes solo necesitan resolver el desplazamiento y la entrada pueden optar por el paquete del 12 de septiembre, con el concierto de Isabel Pantoja, desde 79 euros por persona, o por el del 19 de septiembre, con Laura Pausini, desde 90 euros. Para quienes no quieran perderse ninguna de las dos noches, el abono de dos días sale desde 105 euros por persona.

Además, la agencia ofrece paquetes completos de vuelo, hotel y entrada con alojamiento en el H10 Taburiente Playa, en Los Cancajos, con dos noches en régimen de alojamiento y desayuno: desde 246 euros por persona para la cita del 19 de septiembre y desde 255 euros para la del 12 de septiembre.

Una década de música, diversidad e inclusión

El Isla Bonita Love Festival llega a su 10º aniversario con un cartel que reúne a Isabel Pantoja, en su único concierto en España dentro de su gira del 50 aniversario, el sábado 12 de septiembre, y a Laura Pausini, con su Yo Canto World Tour junto a Nathy Peluso con Club Grasa Dj Set, el sábado 19 de septiembre. Una década después de su primera edición, el festival mantiene su compromiso con la diversidad, la libertad y la inclusión como seña de identidad.

Venta de entradas y paquetes

Las entradas para ambas noches del Isla Bonita Love Festival están disponibles en Tomaticket.es, mientras que los paquetes de viaje de Canarias Viaja, con las distintas combinaciones de vuelo, hotel y entrada, pueden reservarse a través de la plataforma de la agencia.

El Isla Bonita Love Festival está organizado por Sodepal, empresa pública del Cabildo de La Palma, y producido por El Time Eventos, con la colaboración del Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Ayuntamiento de Tazacorte.