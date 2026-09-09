El Cabildo de La Palma apoya una nueva edición del Festival de la Palabra de Garafía dedicada al universo

El Cabildo de La Palma respalda una nueva edición del Festival de la Palabra de Garafía, que celebrará del 23 al 27 de septiembre su duodécima edición con el universo como eje central.

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Garafía, Daina Sgobino, y el director del festival, Alberto de Paz, presentaron este martes 8 de septiembre una edición que vuelve a poner en valor la cultura como espacio de encuentro y la capacidad de Garafía para acoger una propuesta con identidad propia.

Miriam Perestelo destacó que “el Festival de la Palabra se ha consolidado como una cita capaz de reunir cultura, participación y territorio desde un municipio como Garafía, cuna de talento e inspiración”. “Seguimos respaldando iniciativas que generan actividad cultural en distintos puntos de La Palma y que, al mismo tiempo, parten de elementos tan vinculados a nuestra identidad como en este caso el cielo”, añadió.

La elección del universo como temática de esta edición parte precisamente de la estrecha relación de Garafía y de La Palma con la observación y el conocimiento del cielo. Una conexión que el festival traslada a la palabra, la imaginación y la creación a través de una programación que combina diferentes disciplinas y públicos.

Miriam Perestelo señaló que “una de las fortalezas del festival es su capacidad para sacar la cultura de los espacios habituales y llevarla a las calles y plazas”. La consejera destacó además “la variedad de una programación que permite acercarse a la palabra desde la literatura, la música, el teatro, la poesía o la narración oral”.

Por su parte, Daina Sgobino recordó que el Festival de la Palabra “nació en 2014 con la voluntad de crear en Garafía un espacio de encuentro alrededor del lenguaje y de las distintas disciplinas artísticas vinculadas a la palabra”. “Desde entonces, plazas, calles y espacios culturales de Santo Domingo forman parte de una propuesta que favorece la cercanía entre artistas, vecinos y visitantes”, señaló.

Por su parte, Alberto Paz, incidió en la importancia de que se siga apostando por desarrollar este festival centrado en la palabra y que cumple 12 años, poniendo a La Palma y a la Villa de Garafía en el epicentro de la cultura con una programación que no solo mantiene la esencia de ediciones anteriores sino que, además, sigue reinventándose e incorporando novedades que atraerán al público.

Homenaje a Ana Castañeda Pérez

Uno de los elementos más especiales de esta edición será el homenaje a Ana Castañeda Pérez, recientemente fallecida y estrechamente vinculada durante su trayectoria profesional al desarrollo turístico de La Palma y, especialmente, al astroturismo.

Su nombre aparece de forma simbólica entre las estrellas del cartel, formando la palabra ‘ANA’ a modo de constelación. El gesto recuerda la aportación de quien fuera técnica de Turismo del Cabildo de La Palma y su trabajo en la divulgación y consolidación del cielo palmero como recurso científico, cultural, turístico y social.

Alberto de Paz explicó que “el universo ofrece muchas posibilidades para hablar de la palabra, porque desde siempre hemos utilizado los nombres y las historias para intentar comprender aquello que vemos en el cielo”. El director apuntó que esa idea estará presente en una edición “que mantiene el espíritu del festival y su relación directa con Garafía y con las personas que participan cada año”.

Sobre la programación

La programación incluirá algunos de los formatos ya consolidados del Festival de la Palabra, como ‘Memorias de Nuestro Pueblo’, el ‘Atardecer de Poesía’ o el X Campeonato Insular de Improvisación Literaria ‘Lucha Libro’, junto a presentaciones literarias, propuestas teatrales y musicales, actividades infantiles y observación astronómica.

Entre los momentos destacados estará también la actuación de Los Viejos de La Palma, que celebrarán en el festival sus 60 años sobre los escenarios.

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El Festival de la Palabra cuenta con el respaldo del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de la Villa de Garafía y Proyecto Semilla, junto a la colaboración de distintas entidades y agentes culturales.