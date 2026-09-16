Viajar y volver en el día con Fred. Olsen Express es más cómodo y económico

Hay viajes entre islas que empiezan y terminan el mismo día: una jornada de trabajo, una cita médica, una gestión pendiente o, simplemente, las ganas de disfrutar de otra isla sin necesidad de hacer noche. Para facilitar este tipo de desplazamientos, Fred. Olsen Express lanza la tarifa Día Express, una opción que combina precios más ajustados con la comodidad y flexibilidad de viajar entre islas y regresar a casa en la misma jornada.

Con esta propuesta, Fred. Olsen Express continúa avanzando en su compromiso de garantizar la conectividad del archipiélago e incorpora una alternativa diseñada especialmente para profesionales y pasajeros que necesitan ir y vuelta en el día.

Esta iniciativa busca dar respuesta a la movilidad entre islas que no requiere pernoctar a través de precios aún más asequibles y descuentos para grupos de amigos o familias, que incluyen un menor precio por viajero a mayor número de personas. Los billetes para residentes están disponibles desde 13,45 euros y desde 30,98 para quienes viajan con vehículo a bordo, lo que representa un ahorro de hasta un 40% frente a otras tarifas.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, destaca que la medida busca aliviar el bolsillo de los canarios y facilitar desplazamientos cómodos en el día sin comprometer la calidad del servicio. “No solo ofertamos un traslado ágil, sino la posibilidad de viajar con total autonomía llevando vehículo propio a bordo”, explica.

La tarifa Día Express está ideada para ofrecer la máxima operatividad sin restar agilidad a la agenda del viajero. Con una frecuencia de lunes a domingo en cualquiera de las rutas interinsulares, responde a desplazamientos por cuestiones laborales, médicas o administrativas y supone un impulso al turismo local.

Asimismo, permite cambios de fecha y hora, sujetos a disponibilidad, siempre que la modificación afecte a ambos trayectos.

Con esta apuesta, Fred. Olsen Express reafirma su rol como eje vertebrador del transporte en Canarias, respondiendo a las demandas de un mercado que va más allá de las largas estancias y atendiendo a las necesidades reales de los canarios y canarias.

“Seguir posicionando a los viajeros en el centro de nuestras decisiones es fundamental para mantener nuestro servicio de calidad y reforzar el vínculo con el archipiélago. Llevar 52 años al servicio de Canarias pasa por entender y responder a las circunstancias concretas de cada uno de nuestros usuarios”, concluye Liaño.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas