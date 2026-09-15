Los especialistas advierten que los problemas para orinar no deben asumirse como algo normal con el paso de los años

Con el paso de los años, la próstata aumenta progresivamente de tamaño. Sin embargo, cuando este crecimiento comienza a provocar dificultades para orinar, disminución de la fuerza del chorro, goteo o sensación de no vaciar completamente la vejiga, es recomendable consultar con un especialista.

Con motivo del Día Europeo de la Salud Prostática, que se celebra cada 15 de septiembre, los especialistas de Quirónsalud recuerdan la importancia de prestar atención a estos síntomas, ya que pueden estar relacionados con la hiperplasia benigna de próstata (HBP), un crecimiento no canceroso de la glándula prostática que tiende a progresar lentamente si no se trata.

“El problema aparece cuando la próstata crece demasiado y comienza a afectar fundamentalmente a la micción”, explica el doctor Guillermo Conde , jefe de los Servicios de Urología de los hospitales Quirónsalud Tenerife , Costa Adeje y Vida .

Entre los síntomas más habituales de la HBP se encuentran la dificultad para comenzar a orinar, un flujo urinario débil o intermitente, el goteo después de la micción, la incontinencia o la sensación de no haber vaciado completamente la vejiga.

Para su diagnóstico, el especialista realiza una valoración de la historia clínica y una exploración física, que puede completarse con una ecografía, una flujometría para determinar el grado de obstrucción de la vía urinaria y una analítica que incluya la determinación del antígeno prostático específico (PSA).

Hidroablación: precisión mediante un chorro de agua

Cuando la HBP requiere tratamiento quirúrgico, actualmente existen técnicas mínimamente invasivas que permiten tratar la obstrucción intentando reducir el impacto sobre la calidad de vida del paciente.

Entre ellas destaca la hidroablación prostática o aquablation , un procedimiento mínimamente invasivo que combina imágenes de ultrasonido con un chorro de agua controlado para eliminar de manera selectiva el tejido prostático que está obstruyendo el flujo de la orina.

“La hidroablación es una alternativa frente a otros procedimientos quirúrgicos como la resección transuretral de próstata, la enucleación o la vaporización con láser cuando queremos preservar completamente la función sexual del varón”, señala el doctor Conde.

Durante la intervención, el especialista dispone de una visión multidimensional de la próstata que le permite planificar qué tejido debe eliminar y cuáles son las estructuras que debe proteger, personalizando así el procedimiento para cada paciente.

Preservar la función eyaculatoria

Una de las principales ventajas de la hidroablación es su capacidad para mejorar los síntomas urinarios manteniendo, en un elevado porcentaje de pacientes, la función eyaculatoria.

Además, se realiza a través de la uretra, sin necesidad de incisiones externas, y puede utilizarse en próstatas de diferentes tamaños. La rapidez del procedimiento permite también una recuperación ágil y una estancia hospitalaria inferior a 48 horas.

“Se ha demostrado que es muy efectiva para mejorar los síntomas urinarios asociados a la hiperplasia benigna de próstata y puede presentar menos efectos secundarios que otras opciones quirúrgicas”, destaca el especialista.

Conoce más acerca de la Hidroablación en este video: https://www.youtube.com/watch?v=1YDqvqVdiq8&t=1s

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.