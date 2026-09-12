Un pescador tiene que ser rescatado en Arona tras ignorar las advertencias de los socorristas
La Policía Local y el equipo de salvamento rescataron a un pescador en Arona después de que el fuerte oleaje le impidiera regresar a tierra firme por sus propios medios
Un pescador tuvo que ser rescatado en Arona después de quedar en una zona de un dique afectada por el fuerte oleaje y la subida de la marea, según han informado los socorristas de Salvavidas de Puerto de la Cruz a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el relato publicado por el servicio de salvamento, el hombre, de nacionalidad rumana, se encontraba pescando en el dique pese a las advertencias de los socorristas, que le habían indicado que abandonara la zona ante la previsión de que la marea continuara subiendo.
La situación terminó complicándose cuando las olas comenzaron a golpear el dique, dificultando que el pescador pudiera regresar por sus propios medios a tierra firme. Los socorristas señalan que el hombre tampoco sabía nadar.
Ante esta situación, fue necesario intervenir para ponerlo a salvo y recuperar también sus pertenencias.
Fue remolcado hasta tierra firme
Según explican los socorristas en su publicación, el rescate fue realizado por Pedro Hernández, antiguo compañero del servicio, y su compañero Adán, que consiguieron remolcar al pescador hasta una zona segura en tierra firme.
Durante la intervención también hicieron acto de presencia efectivos de la Policía Local y personal de la Coordinación del Servicio.
El episodio se produjo después de que el pescador permaneciera en el dique pese a las indicaciones recibidas para que abandonara el lugar antes de que las condiciones del mar empeoraran.
Los socorristas han utilizado el caso para recordar la importancia de atender las indicaciones del personal de salvamento, especialmente en zonas costeras donde un cambio en el estado de la mar puede aumentar rápidamente el riesgo para quienes se encuentran en diques, escolleras o zonas expuestas al oleaje.
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