Un coche cambió de carril, tomó la salida y acabó contra una parada en Tenerife

El aparatoso accidente ocurrido este sábado en la TF-1, a la altura de la salida de El Río-Chimiche, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. El vehículo terminó chocando contra una parada de guaguas después de abandonar la autopista, pero su conductor sufrió únicamente heridas leves.

El hombre está ahora investigado por un presunto delito contra la seguridad vial después de arrojar, según las fuentes consultadas, una tasa de alcoholemia superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El siniestro se produjo alrededor de las 16:40 horas, en sentido Santa Cruz, y el atestado quedó en manos de agentes de la Guardia Civil de Tráfico pertenecientes al Equipo de Atestados de Granadilla de Abona.

Un vídeo muestra los segundos anteriores al accidente

Una grabación realizada poco antes del impacto permite reconstruir parte de la trayectoria seguida por el turismo. En las imágenes, el coche aparece inicialmente circulando por el carril izquierdo de la TF-1. Al aproximarse al enlace de El Río-Chimiche, comienza a desplazarse hacia la derecha hasta alcanzar la salida.

Todo ocurre en apenas unos segundos. El vehículo abandona la vía principal, toma el desvío y poco después termina chocando contra una parada de guaguas.

La secuencia muestra qué hizo el coche antes del impacto, aunque por sí sola no permite determinar qué provocó la maniobra.

La alcoholemia centra ahora la investigación

Los nuevos datos conocidos después del accidente sitúan el consumo de alcohol entre los elementos que investiga la Guardia Civil.

Según las fuentes consultadas, el conductor superó los 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, motivo por el que quedó investigado por un posible delito contra la seguridad vial. Será el atestado elaborado por los agentes de Tráfico el que recoja las circunstancias del siniestro y permita determinar las eventuales responsabilidades.

Una de las hipótesis manejadas apunta además a que el turismo habría circulado de manera peligrosa e imprudente desde la zona de Adeje. Este extremo, no obstante, forma parte de las circunstancias que deberán quedar acreditadas en la investigación.

Heridas leves pese a la violencia del impacto

La imagen posterior al accidente resultó especialmente aparatosa. El turismo quedó contra la infraestructura de la parada después de abandonar la autopista, en una zona donde el desenlace pudo haber sido muy distinto si hubiera habido personas esperando una guagua en ese momento.

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Pese a la violencia de la escena, el conductor sufrió heridas de carácter leve. No han trascendido otras personas heridas como consecuencia del impacto.