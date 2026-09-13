La antigua leprosería de Abades, una ciudad fantasma que nunca llegó a acoger a enfermos

Aquí no llegó a entrar ningún enfermo. Pero cuesta imaginar que, entre estas paredes castigadas durante décadas por las brisas ensalitradas, debían vivir personas apartadas del mundo. Personas a las que la lepra había dejado manchas en la piel, zonas sin sensibilidad, nervios dañados y, en los casos más avanzados, deformidades en las manos y los pies. En la Tenerife de la posguerra, la respuesta al miedo que provocaba la enfermedad pasaba por apartar a los enfermos de la sociedad y llevarlos lejos, a un lugar soleado y aislado junto al mar. Para ellos se levantó en Abades una pequeña ciudad con hospital, viviendas, escuela, talleres, iglesia y hasta un crematorio. Nunca llegó a funcionar. Hoy, ocho décadas después, aquel poblado pensado para aislar a los enfermos es una ciudad fantasma de paredes vacías. Es la leprosería que nunca tuvo leprosos.

Allí, a un lado, cientos de casas blancas se alinean junto a pequeñas calas de aguas cristalinas, rodeadas por el paisaje de grandes turbinas eólicas que caracteriza esta costa de Arico. Al otro, las edificaciones abandonadas del antiguo sanatorio, cubiertas de grafitis, tierra y escombros. La paradoja es curiosa. Quienes alquilan un apartamento en Abades, tienen allí una segunda residencia o simplemente se acercan en busca de tranquilidad, terminan pasando también por este poblado en ruinas. Algunos lo hacen para conocer su historia. Otras, como Raquel Hernández, residente de Abades, y su hija, Marta Ruiz, la conocen de oídas, a través de lo que han contado durante años de boca en boca y de los recuerdos que han quedado sobre aquella época.

Lo cierto es que, como si de un cuento se tratase, la conocen a la perfección. "Todo se empezó a levantar en 1941, más o menos, justo después de acabar la Guerra Civil", cuenta Raquel Hernández. Recuerda una iglesia, una casa para el médico, otra para el cura, un hospital y una escuela. "Tenían como unos 36 edificios", añade.

Una efermedad dura contra Canarias

Lo que Raquel cuenta de memoria coincide con la historia que han reconstruido los investigadores. Uno de ellos, Francisco Javier Castro Molina, enfermero, historiador del arte y antropólogo, ha reconstruido la historia de la antigua leprosería de Abades en varios de sus trabajos. Lo que cuenta es que, durante siglos, los enfermos de Tenerife fueron enviados a Gran Canaria, donde el Hospital de San Lázaro atendía a afectados de distintas islas.

El interior de la iglesia / Arturo Jiménez

Fue tanto el aumento de casos que, en 1937, de los 200 leprosos reconocidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, solo 30 estaban recluidos. Tenerife tenía 74 censados y apenas 22 estaban asilados. Gran Canaria ya no tenía capacidad para acogerlos a todos. De ahí, la necesidad de que la Isla contara con un centro propio.

"Al principio era para una ciudad aislada, pero que se abasteciera ella misma", recuerda Hernández. "Como una especie de ciudad o ciudadela, vamos. Para ellos y para que no contagiaran al resto", añade esta vez su hija. El futuro sanatorio debía reunir no solo instalaciones médicas, sino también los servicios necesarios para que la colonia pudiera funcionar de forma autónoma y mantener aislados a sus habitantes del exterior.

Una ciudad ante la lepra

Antes de Abades se estudiaron otros emplazamientos. En 1941 llegó a proyectarse una leprosería en Cuevas Blancas, en El Rosario, pero la iniciativa fue descartada. La decisión definitiva llegó en agosto de 1944, cuando una orden del Ministerio de la Gobernación dispuso la construcción del Sanatorio Leprológico de Arico con carácter provincial.

Uno de los edificios de la leprosería / Arturo Jiménez

Abades reunía las condiciones que buscaban las autoridades: espacio, un clima considerado favorable y suficiente distancia de la capital. El proyecto se levantó en una finca junto al mar, en un paisaje entonces prácticamente desértico, y fue concebido como una combinación de sanatorio y colonia.

"Se había hecho ahí una leprosería completa", recuerda también Ruiz, que reconstruye la historia a partir de lo que durante años le ha contado su madre. "Con hospital, zonas de recreo, comedores y servicios generales, además de una zona residencial para los enfermos, escuela, iglesia y dependencias separadas para el personal sano".

Pero el complejo nunca llegó a terminarse y el sanatorio tampoco llegó a acoger a los enfermos. "Cuando ya estaba casi todo construido, consiguieron avanzar mucho con la medicina y la lepra se empezó a erradicar", recuerda Hernández. Los primeros fármacos eficaces y los tratamientos domiciliarios comenzaron a ganar terreno, mientras el aislamiento dejaba de ser la única respuesta frente a la enfermedad. Las obras acabaron paralizándose definitivamente a finales de 1946.

De Sanidad a Defensa

Desde entonces, el lugar tuvo otros usos y acumuló nuevos proyectos que tampoco llegaron a materializarse, desde campamentos de Falange hasta propuestas para convertirlo en un centro para toxicómanos, un espacio cultural o un camping. No fue hasta 1981 que el recinto pasó de Sanidad a manos del Ministerio de Defensa.

El sanatorio junto a las calas de Abades / Arturo Jiménez

El Ejército rodeó la zona con alambradas y aprovechó las construcciones que se encontraban en mejores condiciones, mientras el resto de los edificios inacabados sirvió para maniobras militares y prácticas de tiro. Así permaneció hasta el final del servicio militar obligatorio y Defensa puso en venta los cerca de 900.000 metros cuadrados de terreno.

La propiedad fue adquirida en 2002 por el promotor italiano Alberto Giacomini por 17 millones de euros. La empresa Playa de Arico, vinculada a la familia Giacomini, proyectó sobre los terrenos uno de los mayores desarrollos turísticos previstos entonces en el municipio: cuatro hoteles de cinco estrellas con unas 3.000 camas, un balneario y centro de talasoterapia, un centro comercial y dos campos de golf. La inversión prevista ascendía a 360 millones de euros y el proyecto contó inicialmente con el respaldo del Ayuntamiento de Arico, municipio en el que se encuentra.

Una ciudad olvidada

Pero el complejo nunca se transformó. Un año después de la venta, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo ya había advertido de los valores históricos y artísticos del conjunto y la aplicación de la Moratoria Turística terminó por paralizar el proyecto. Giacomini falleció en 2015 sin que se hubiera colocado una sola piedra del desarrollo previsto.

Varios edificios del sanatorio / Arturo Jiménez

La antigua leprosería siguió acumulando entonces otros usos, muchos al margen de cualquier planificación oficial. Sus edificios abandonados acogieron durante años fiestas y reuniones clandestinas, grafiteros y otras actividades atraídas por el aislamiento y la imagen del complejo. Con el tiempo, ese mismo paisaje de ruinas también llamó la atención de la industria audiovisual y el recinto comenzó a servir como escenario para rodajes, películas o cortos.

Curiosos y turistas

También atrae hoy a visitantes como Diego Lorenzo y María González, llegados desde Granadilla de Abona para llevarse una fotografía. "Vinimos para ver el sitio, por curiosidad y para sacarnos unas fotos", cuentan. "Lo que más nos sorprende", explica Diego, "es el tamaño que tiene el lugar y la sensación que transmite, que es muy fuerte". "Impresiona muchísimo", concluye María, en referencia a ese airillo arenoso, silencioso y siniestro, que se propaga al colarse entre las antiguas edificaciones.

Desde arriba, el interior de la iglesia / Arturo Jiménez

A pocos metros, Néstor Nevado y Raquel Lerona, de Palencia y de vacaciones en Porís de Abona, descubrieron Abades mientras buscaban una playa tranquila. No esperaban encontrar tal lugar abandonado. "Nos sorprendió y quisimos explorar", admite Nevado.

A Raquel, su pareja, le llama "especialmente la atención el estado en el que todavía se conservan algunos de los edificios pese a llevar décadas abandonados". Lo dice mientras señala los azulejos de los que parecen haber sido los baños y los suelos, compuestos por losetas que todavía permanecen intactas. Son pequeños restos de una ciudad fantasmal que nunca llegó a vivir, pero que, casi un siglo después, todavía consigue que otros vengan a descubrirla.