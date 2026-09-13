Carmen Pérez, candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife: "La capital necesita políticos que salgan de los despachos"

Hace solo tres años, Carmen Pérez cambió el despacho de abogada especialista en divorcios por la política municipal. Lo hizo de la mano de Carlos Tarife, hasta hace unos días portavoz del PP en Santa Cruz de Tenerife, a quien ahora sustituye como candidata a la Alcaldía de cara a las próximas elecciones. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo promete "un soplo de aire fresco" para la capital y asegura que su objetivo es gobernar sin necesidad de pactos.

Lleva solo tres años en política. ¿Por qué cree que el PP la ha elegido a usted como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz?

Antes de dar el paso al sector público, estuve trabajando en el sector privado, como abogada, durante más de 20 años. Sé lo que es ganarse la vida fuera de la política, sé lo que cuesta pagar impuestos, seguros y nóminas, y esto es algo que creo que ha tenido en cuenta el PP a la hora de elegirme como candidata. A esto se suma mi gestión en el Ayuntamiento, en concreto, en la Sociedad de Desarrollo. La planificación y los resultados obtenidos han sido premiados por el partido.

Fue el candidato en las pasadas elecciones, Carlos Tarife, quien la animó a dejar su trabajo como abogada especialista en divorcios para incorporarse a su equipo en el Consistorio. Paradójicamente, ahora es usted la causante de la inesperada ‘separación’ de Tarife del Ayuntamiento, que él no quería abandonar. ¿Cree que puede sentirse traicionado?

Hace tres años, Carlos Tarife me llamó por teléfono y yo pensaba que era para contratarme como abogada porque se iba a divorciar. Él siempre cuenta esta anécdota. Me dijo que ya esa tarea la tenía hecha y que quería contar conmigo para formar parte de su equipo. Yo, encantada, acepté. Mi relación con Carlos es muy buena. Todas las decisiones que se han tomado con respecto a mi candidatura y a los cambios de portavocía y áreas han sido consensuados. Carlos ha hecho un trabajo magnífico en el Ayuntamiento, pero el partido tiene otros proyectos para él, que ya comunicará. Y, además, el partido cree que este debe ser un momento de cambio para la ciudad. Yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de su equipo y también lo estoy ahora de asumir este reto.

¿Cómo se produjo el ascenso?

Había muchos rumores. La primera persona que me llamó y me lo planteó fue el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez. En un almuerzo me comentó que había pensado en mí como candidata para Santa Cruz. Me sentí muy feliz y orgullosa, y le dije que sí. Me voy a dejar la piel para luchar por los vecinos de este municipio.

«Queremos convertir Santa Cruz en un lugar del que los jóvenes no se quieran marchar»

¿No siente algo de vértigo?

Claro que sí. Tengo una sensación de responsabilidad absoluta. Pero frente a la responsabilidad, hay que arremangarse, como me enseñaron en mi casa.

¿Qué necesita Santa Cruz? ¿Qué no se ha hecho bien?

Santa Cruz necesita un proyecto ilusionante, regenerador. Esta ciudad se debe convertir en un lugar del que todos sus vecinos, de todos los barrios, se sientan orgullosos, por la calidad de vida, por las oportunidades. Debe ser un lugar del que los jóvenes no se quieran marchar. Santa Cruz debe contar con una mejor planificación en materia de vivienda y de movilidad, y se debe reforzar la seguridad, entre otros aspectos. Asimismo, la administración se debe acercar más al ciudadano. Los vecinos de esta capital necesitan políticos que los escuchen y eso no se hace desde los despachos.

¿Qué ofrece Carmen Pérez que no tenga el actual alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, su socio de gobierno?

Ofrezco renovación, un cambio real frente a proyectos repetitivos. Somos la única formación que apuesta por un proyecto renovado, ilusionante, de cambio. Además, soy una candidata con mucha energía, con una visión más joven de las cosas y con una amplia experiencia en el sector privado. Afronto este reto con fuerza y ganas de dar a la capital un soplo de aire fresco.

¿Y qué acciones se incluyen en proyecto del Partido Popular?

Lo estamos preparando. Los vecinos están cansados de escuchar proyectos de humo, por lo que queremos ofrecer acciones reales. Puedo adelantar algunas líneas generales, como la construcción de viviendas, la mejora de la limpieza, la implantación de aparcamientos en altura, la mejora de la movilidad y la reducción del desempleo. Con respecto a esto último, se ha logrado que las cifras de paro bajen hasta las 16.000 personas, pero todavía son muchos ciudadanos los que no tienen trabajo. Ya el PP, en el actual Gobierno local, ha logrado numerosos hitos, como que Santa Cruz sea una ciudad más dinámica, más viva, en la que suceden muchas más cosas, como grandes eventos y conciertos, o que se haya implantado un ambicioso plan de asfaltado.

«Siento una gran responsabilidad, pero como me enseñaron en casa, toca arremangarse»

¿Volvería a pactar con CC? ¿Con quién no lo haría?

Mi objetivo es no tener que pactar con nadie. Es muy pronto para hablar de pactos y líneas rojas.

¿Abrirá Santa Cruz de Tenerife los domingos? Usted ha propuesto estudiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria.

En 2011, se acordó crear una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) solo en el centro de la ciudad, donde puede abrir cualquier establecimiento, sea cual sea su tamaño, todos los domingos. Esta ciudad no es la misma que hace quince años. Las grandes superficies y supermercados han solicitado un cambio de modelo. Creo que ha llegado el momento de revisar dicho modelo, para hacer un traje a medida para Santa Cruz. Por ejemplo, en Las Palmas hay varias ZGAT. Una de ella permite la apertura los domingos entre octubre y abril, coincidiendo con la temporada alta de los cruceros. Las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife nos han realizado una petición y tenemos que responderles, sea cual sea la decisión.

¿Cómo es la vecina, la ciudadana Carmen Pérez?

Voy a la misma peluquería de Santa Cruz desde hace más de 15 años; me encanta comer en nuestros restaurantes; me apasiona pasear por esta ciudad; disfruto de la playa de Las Teresitas; y ahora tengo la suerte de trabajar para los vecinos de Santa Cruz, lo que me hace muy feliz. Soy una mujer divorciada con un hijo adolescente de 15 años, que ha logrado sacarse las castañas del fuego solita. Me gusta ir al estadio a ver al Tenerife, compartir momentos con mis amigos y disfrutar de la cultura que ofrece esta ciudad.

¿Qué sueños tiene Carmen Pérez, la nueva portavoz del Partido Popular en Santa Cruz y candidata a la Alcaldía?

Pues ahora mismo mi sueño es convertirme en alcaldesa de mi querida Santa Cruz. Trabajaré con fuerza para conseguirlo.