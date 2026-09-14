CC pide que la nueva estrategia RUP se traduzca en fondos y medidas para Canarias

Coalición Canaria ha valorado de forma positiva la nueva estrategia de la Comisión Europea para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), aunque considera que el reconocimiento de las singularidades de territorios como Canarias debe traducirse ahora en medidas concretas y financiación suficiente.

La formación nacionalista reclama que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, correspondiente al periodo 2028-2034, incluya partidas específicas para las RUP. Su objetivo es que la consideración de estas regiones no quede limitada a la política de cohesión y tenga presencia en el conjunto de las políticas comunitarias, en línea con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

CC defiende además que Bruselas debe abordar la realidad de las RUP no solo desde las dificultades que generan la lejanía y la insularidad, sino también desde su importancia estratégica, económica y ambiental para Europa.

Vivienda: una respuesta adaptada a las islas

Uno de los asuntos que la formación considera prioritarios es el acceso a la vivienda. CC sostiene que la situación de los territorios insulares requiere soluciones diferentes a las aplicadas en otras zonas de la Unión, debido a factores como la disponibilidad limitada de suelo y las dinámicas demográficas.

En este sentido, reclama que Europa permita desarrollar medidas específicas para las islas, entre ellas la posibilidad de establecer restricciones al acceso a determinadas viviendas para personas no residentes.

La formación considera que la perspectiva RUP debe servir para adaptar las políticas comunitarias a las circunstancias particulares de Canarias y evitar que las reglas generales dificulten la respuesta al problema residencial.

CC reclama una respuesta europea a la migración

La otra prioridad señalada por Coalición Canaria es la presión migratoria. La formación recuerda que Canarias se encuentra en una de las rutas migratorias hacia territorio europeo y defiende que la gestión de esta situación no puede recaer únicamente sobre las administraciones de las islas.

CC reclama una mayor implicación de la Unión Europea y considera que las regiones ultraperiféricas situadas en las fronteras exteriores necesitan una respuesta comunitaria específica.

La formación considera que ambos asuntos, vivienda y migración, deben incorporarse de forma efectiva a la aplicación de la nueva estrategia RUP.

Para Coalición Canaria, el siguiente paso será conseguir que el reconocimiento planteado por Bruselas tenga un reflejo presupuestario y normativo durante la negociación del próximo marco financiero europeo.