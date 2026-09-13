Una reyerta en plena calle de Ofra se salda con un herido en el hospital
Agentes de las policías Local y Nacional se encargan de las diligencias para esclarecer los hechos
Un hombre de 22 años resultó herido de carácter moderado durante una reyerta registrada en la noche del sábado, 12 de septiembre, en la calle Zafiro, en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 21:13 horas, tras lo que activó los recursos necesarios para atender el incidente.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.
Traslado al hospital
El personal sanitario del SUC asistió al afectado, que presentaba heridas de carácter moderado, y posteriormente lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para recibir asistencia médica.
Por su parte, los efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional intervinieron en el lugar y realizaron las diligencias correspondientes.
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