El Ejecutivo de Canarias lleva en 2026 el mayor ritmo inversor en más de una década

El Gobierno canario ha cerrado el primer semestre del año con el mejor porcentaje de ejecución de inversiones desde 2015. Casi dos de cada diez euros ya se han movilizado, un ritmo poco habitual en Canarias, donde la ejecución suele concentrarse a final de año. El Ejecutivo ha reconocido obligaciones en inversiones reales (Capítulo 6) por valor de 204,7 millones de euros, el 17,9% del crédito definitivo, el mayor en una década.

Por su parte, las transferencias de capital (Capítulo 7) —fondos consignados por la Comunidad Autónoma para que cabildos insulares y ayuntamientos financien obras públicas locales— alcanzaron los 206,6 millones de euros a cierre de junio, el 16,5% del presupuesto definitivo, según un informe del Ministerio de Hacienda sobre el grado de ejecución de las autonomías. La suma de ambos capítulos, las denominadas operaciones de capital, caminan positivamente con una ejecución del 17,1%, frente al 11,7% del primer semestre de 2025. Son 5,5 puntos más en un año.

Distintos gobiernos

El porcentaje puede parecer reducido a primera vista. Sin embargo, la comparación con la serie histórica cambia la lectura. El dato sitúa la ejecución a mitad de año en su nivel más alto desde 2015, cuando alcanzó el 19,2%. La secuencia muestra, en cualquier caso, que este comportamiento no responde a un único gobierno ni a un determinado pacto político: el registro de 2015 corresponde al Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y PSOE (alianza que se rompió en 2016); en 2019, cuando la ejecución cayó al 7,9%, gobernaba el denominado pacto de las flores, encabezado por el PSOE junto a Nueva Canarias, Unidas Podemos y ASG; y el actual Ejecutivo de Coalición Canaria, PP, AHI y ASG alcanza ahora el 17,9%.

204 millones

La comparación con los años anteriores permite, por tanto, poner el dato en perspectiva sin atribuirlo exclusivamente a una legislatura. 2016 cerró las inversiones reales en junio con un 11,7% ejecutado; 2017, con un 14,2%; 2018, con un 8,2%; 2019, con un 7,9%; 2020, con un 11,4%; 2021, con un 8,4%; 2022, con un 12,4%; 2023, con un 16,1%; 2024, con un 12%; y 2025, con un 11,6.

La serie histórica indica cómo mejora la tendencia en inversiones reales que no suelen tener un gasto uniforme durante el ejercicio, sino que este aprieta el acelerador en la segunda mitad del año, especialmente en los últimos tres meses.

Licitaciones

Aunque el porcentaje en sí no es abultado, hay que tener en cuenta que una parte importante de las inversiones públicas requiere licitaciones, adjudicaciones, certificaciones de obra y otros trámites que hacen que el gasto reconocido avance con mayor intensidad conforme transcurre el ejercicio.

A ello se suma en Canarias la tardía llegada de determinados recursos procedentes del Estado. Gran parte de las transferencias estatales llegan a finales de año. Como ejemplo, en mayo de este año, el Gobierno autonómico reclamó que se transfirieran antes de julio los 42 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2026 del Plan Estatal de Vivienda, precisamente para poder ejecutar durante el segundo semestre las actuaciones previstas.

En cualquier caso, no existe un único factor que permita atribuir por sí solo la mejora de 2026. El Ejecutivo ha puesto en marcha en los últimos años distintas medidas dirigidas a facilitar la planificación y la tramitación de inversiones y fondos.

Plan presupuestario

En materia presupuestaria, aprobó en abril de 2025 un plan presupuestario a medio plazo y escenarios plurianuales para 2026-2028, con el objetivo de encuadrar la elaboración de los presupuestos anuales en una planificación de varios ejercicios.

También se han impulsado medidas específicas en distintos departamentos. En Transición Ecológica el Gobierno puso en marcha un plan de choque para desbloquear expedientes vinculados a fondos europeos y simplificar su tramitación, o en Educación, el Ejecutivo desarrolla el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035.

Conjunto nacional

En el conjunto nacional, el promedio del total de comunidades autónomas cerró junio de 2026 con una ejecución en inversiones reales del 23,6% sobre créditos iniciales y del 20,3% sobre créditos totales. En operaciones de capital, la media estatal se situó en el 24,1% (inicial) y 19,9% (definitivo). Si bien Canarias continúa situándose ligeramente por debajo de la media autonómica española, logra acortar de forma sustancial la brecha histórica.